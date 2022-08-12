Стало известно, что президент Таджикистана женил своего второго и самого младшего сына Сомона Эмомали в узком семейном кругу в Душанбе
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон женил младшего сына Сомона.
Осведомленный источник Sputnik Таджикистан сообщил, что свадьба прошла в узком семейном кругу. Также стало известно, кто стал невесткой президента.
По имеющейся информации, это дочь одного из госслужащих из Хатлонской области.
Известно, что Сомон Эмомали ранее был назначен заместителем генерального директора "Талко Кабель".
Так, в июле 2019-го, сразу по окончании Таджикского национального университета, он начал свой трудовой стаж в этом крупном промышленном предприятии.
О младшем сыне главы государства не так много официальной информации, он ведет непубличный образ жизни.
Еще будучи учеником международной школы, Сомон Эмомали выиграл золотую медаль на международной олимпиаде школьников в Румынии вместе с одноклассником за создание программы словаря.
Отметим, что у Эмомали Рахмона 7 дочерей и 2 сына.
Источник - tj.sputniknews.ru
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!