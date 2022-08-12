У Байдена проблемы с... надеванием пиджака

Джо Байден - он же "Темный Брэндон" -силен как никогда

Ведущий программы The Late Show на канале CBS Стивен Кольбер познакомил зрителей с новыми мемами про Байдена. При этом, как отмечает юморист, "крутой мужик с глазами а-ля суперзлодейские лазеры" не может без помощи даже надеть пиджак.

Пока бывший президент подвергается нападкам и критике, нынешнему во всем сопутствует удача. Сенат одобрил предложенный им законопроект об инвестициях на борьбу с климатическими изменениями и на здравоохранение. Цены на бензин… (аплодисменты) Цены на бензин падают ежедневно. По его приказу был убит один из главных террористов мира. А сегодня утром он подписал закон о поддержке развития производства полупроводников в стране, так называемый "Закон о чипах".

В интернете не смогли обойти все это вниманием и придумали новый мем, "Темный Брэндон". Байден изображен крутым мужиком с желтыми светящимися глазами а-ля суперзлодейские лазеры. Весело, крипово (страшно, жутко, не по себе. – Прим. ИноСМИ.) и прекрасно дополняет другую его сверхспособность - замедлять время при рассказе истории о пожаре на фабрике ирисок в Скрэнтоне.

Вчера вечером я узнал о меме "Темный Брэндон" от молодежи в лице сенатора от штата Коннектикут Криса Мерфи.

- После принятия законопроекта вы запостили в Твиттере вот это изображение Джо Байдена.

- Я не стану даже пытаться объяснить этот мем.

Да и не нужно. Я и так все понял. Принял важный законопроект - запости крутой мем. Помните, когда приняли [Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении] Obamacare, один сенатор выложил вот эту картинку с подписью "О, хоспаде! Дафтупнайа мидисиня!"

Как вы знаете… (аплодисменты) Как вы знаете, слово "Брэндон" из нового мема является отсылкой к тому, как во время интервью с гонщиком Брэндоном Брауном журналистке послышалось, что трибуны кричат "Давай, Брэндон!", хотя на деле они скандировали оскорбительную кричалку в адрес президента. В свете последних событий и появления нового мема нужно переделать ее во что-то вроде "Иди ко мне, Джо, я вся горю!" (смех и аплодисменты)

Это полный разворот для Джо. Он силен как никогда, полон таинственной темной энергии, и ничто не может его остановить. За исключением, разве что, пиджака. Вчера в Кентукки он вступил в неравный бой с ветром в поисках чертова рукава. Давай, Джо, он прямо за тобой! Давай, на 110 процентов! Выложись по полной, ты ведь можешь, ты молодец! Эх, не вышло… Нужен врач! Здесь есть врач? А вот и доктор Джилл, она поможет. Ищи, ищи, где же он? Так, нет, это карман. Да где рукав? Давай, ты сможешь! Ага, вот ты где, мистер рукав! Так, а теперь накинем пиджак на плечи... Вот так, детка! Бум!

Фууух. Нужно взять себя в руки. Благо теперь все позади. Или нет? Через пару секунд беда пришла откуда не ждали. Вот он идет, все отлично, от боя с пиджаком отошел, но тут бац - падают очки!

Так, это кто там меня ударил? А ну, иди сюда! Покажись! Запрещенные приемчики, да? Эй, Джил, где ты там? Иди сюда, помоги папочке! Да, вот так! Сейчас развернусь, вот так, давай лучше с этой стороны! Получилось!

Источник - ИноСМИ