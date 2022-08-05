В США оспа обезьян объявлена чрезвычайной ситуацией

В Министерстве здравоохранения США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуаций в стране.
Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The Wall Street Journal.
Глава Минздрава Хавьер Бесерр заявил о готовности вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень.
«Мы призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно», — объявил он. По данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, страна находится на первом месте в мире по числу заболевших. На сегодняшний день в ней зафиксированы 6,6 тыс. и случаев заражения», - говорится в сообщении.
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