Гастарбайтеров в России ограничат в выборе работы, - Екатерина Трифонова

Регионы предлагают расширить основания для невыдачи мигрантам трудовых патентов
Мигрантам предлагают не выдавать и не продлять патенты, если они претендуют на профессии, на которые в регионах установлен запрет для иностранцев. Такая инициатива поступила в нижнюю палату от депутатов Заксобрания Тверской области. По словам экспертов, с одной стороны, это логично. Сейчас перечни работ, к которым запрещено привлекать гастарбайтеров, активно принимаются местными властями, чтобы снизить социальную напряженность, особенно в свете предстоящих выборов. С другой стороны, непонятно, что будет с теми, кто не получит разрешения на работу. Не исключено, что многие из них уйдут в серую зону.
В разработанном в Тверской области документе говорится о необходимости "исключить выдачу и переоформление патентов иностранцам, планирующим работать по профессиям, на которые в регионе установлен запрет для иностранных работников".
Проще говоря, патенты получат лишь гастарбайтеры, согласившиеся заполнить вакансии, на которые не идут местные жители. Ранее перечень запрещенных для иностранцев видов деятельности появился в Калуге, где власти были сильно возмущены yаплывом гастарбайтеров, получающих разрешительные документы и при этом не владеющих русским языком. "Вопрос мигрантов сегодня наиболее острый. Решения: запрет на работу ИГ в общественном питании, транспорте и розничной торговле. Ограничение числа выдаваемых патентов", – написал в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Следом о похожих мерах сообщили власти Карелии, где иностранцам запретили работать в сфере торговли, на добывающих производствах, в пекарнях и кондитерских. Та же практика актуальна и для Тюменской, Тверской, Калининградской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.
Как отметил "НГ" кандидат социологических наук Алексей Коршунов, в каждом регионе своя ситуация с приезжими и "общих рецептов здесь быть не может". Ведь если иностранец собрался устроиться по профессии, по которой запрещено работать в регионе иностранным гражданам – логично отказать ему даже в приеме документов. Здесь вполне можно понять тверские власти. А если в регионе избыток своей рабочей силы или прогноз такого избытка – зачем выделять квоты на зарубежных мигрантов? И тут абсолютно логична позиция калужских властей. "Мигранты – такой же ресурс, как любой другой. И использовать его надо разумно", – говорит собеседник "НГ".
Как пояснил "НГ" доцент РАНХиГС, директор АНО "Академический Альянс" Михаил Бурда, положение 115 ФЗ "О правовом положении иностранцев в РФ" позволяет вводить некую квоту на привлечение иностранных работников как на региональном, так и на федеральном уровне. Калужские власти воспользовались этим правом, в результате миграционные потоки туда заметно сократились. Но проблема, по словам эксперта, характерна и для многих других регионов, где жителям становится некомфортным соседство с местами компактного проживания гастарбайтеров. Но главное, "мы не знаем, какое количество мигрантов нам реально необходимо", говорит Бурда.
Эксперт считает, что в стране должен быть дифференцированный подход к приезжающим. Основным инструментом для вычленения нужных гастарбайтеров из общей массы, пояснил он, является Институт международных соглашений: "Есть действующие договоры с основными поставщиками иностранной рабочей силы – Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией, необходимо просто их актуализировать и конкретизировать, можно также определить отдельные категории и создать перечень профессий". В их рамках можно организованно привлекать иностранцев к конкретному работодателю и на определенный срок, а главное – с условием его возвращения на родину по истечении трудового контракта.
Как отметил, в свою очередь, президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров, тот факт, что власти отдельных регионов стали сокращать количество патентов мигрантам, если и отразится на рынке труда, то в незначительной степени. Он напомнил, что основная часть трудовых мигрантов находится в нелегальной зоне рынка, а значит, и изменение правил выдачи патентов на них не распространится. Кроме того, есть опасность, что в результате таких инициатив еще больше мигрантов уйдет в серую зону. "Выстраивание четкой миграционной политики, построение механизмов контроля – это задачи федерального Центра. Именно в этой плоскости лежит решение всех основных проблем, связанных с трудовыми мигрантами в России. Отрадно, что чиновники и депутаты в регионах пытаются предложить какие-то варианты решения отдельных вопросов, но они не видят общей картины", – посетовал собеседник "НГ".
Гражданский активист Алексей Егоркин считает действия представителей местных властей популизмом. Такие инициативы выглядят как шаг навстречу местным жителям, позволяющий сохранить для них рабочие места. "Действительно, даже если на эти позиции приедут внутренние мигранты из регионов с более тяжелой ситуацией на рынке труда, это все равно будет позитивно воспринято местным электоратом", – говорит Егоркин. Но он не верит, что в отсутствие иностранной рабочей силы, готовой пахать за копейки в тяжелейших условиях, работодатель поднимет зарплату до разумного уровня, чтобы к нему трудоустраивались местные работники. "Скорее всего возьмут того же мигранта, но уже по нелегальной схеме, – считает эксперт, по словам которого в этом случае проблемы только усугубятся. – Усложнение получения патента мигрантами будет компенсировано различными теневыми схемами, которые лишь ухудшат ситуацию в сфере регулирования миграционных потоков". Как считает Егоркин, остается еще немало важных вопросов: куда пойдут не обеспеченные официальной работой мигранты? Кто и как будет контролировать, чем будут заняты оставшиеся без патентов мигранты на территории России?
Источник - НГ
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