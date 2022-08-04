В МИД Кыргызстана прокомментировали визит Нэнси Пелоси на Тайвань

МИД Кыргызстана внимательно следит за развитием событий вокруг Тайваня

В МИД Кыргызстана прокомментировали информационному агентству "Кабар" ситуацию вокруг Тайваня и недавний визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.

Как заявили в ведомстве, МИД Кыргызстана внимательно следит за развитием событий вокруг Тайваня и выражает надежду на скорейшее снижение напряженности, достижение устойчивого мира и стабильности в Тайваньском проливе в целях недопущения эскалации ситуации.

"Кыргызская Республика подтверждает неизменность своей позиции по "тайваньскому вопросу" и поддержке политики "одного Китая", изложенной во всех основополагающих кыргызско-китайских документах", - отметили в МИД.

Напомним, 2-3 августа состоялся визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Пелоси провела переговоры с официальными лицами в Тайбэе, заверила их в поддержке США и благополучно улетела из международного аэропорта Тайбэя в Южную Корею.

Визит Пелоси спровоцировал усиление напряженности в отношениях между Китаем и США. Китай заявляет, что Тайвань является частью его территории, которая может быть аннексирована силой в случае необходимости, и рассматривает визиты иностранных правительственных чиновников как признание суверенитета острова.



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