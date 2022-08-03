Нурсултан Назарбаев вернулся из отпуска, который он провел в Турции в кругу родных и близких.
Пресс-секретарь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Айдос Укибай перестал называть своего начальника "Елбасы" ("вождь нации"), передает корреспондент агентства.
"Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил руководителя канцелярии Махмуда Касымбекова с 70-летним юбилеем", - написал Укибай во вторник на своей официальной странице в Twitter.
Примечательно, что на фото Касымбеков держит некий, по всей видимости, "наградной" документ, на котором отчетливо видна подпись Назарбаева, а также печать, которая при детальном рассмотрении похожа на гербовую. Если печать действительно гербовая, то остается открытым вопрос, каким образом она оказалась у экс-президента, назвавшего себя после январских событий "пенсионером".
"Нурсултан Назарбаев вернулся из отпуска, который он провел в Турции в кругу родных и близких. Вопреки различным вбросам анонимных источников, во время отдыха у первого президента не было никаких встреч с иностранными официальными лицами и представителями бизнеса", - сказано в другом посте Укибая уже от 28 июля, в котором пресс-секретарь Назарбаева также не называет его "Елбасы".
Отметим, что в последний раз на своей странице в Twitter Укибай называл Назарбаева "Елбасы" почти три месяца назад – 9 мая, публикуя ссылку на поздравление от экс-президента с Днем Победы.
Источник - КазТАГ
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