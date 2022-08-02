В Узбекистане разблокировали Twitter и другие соцсети

С 1 августа в Узбекистане сняты ограничения на доступ к соцсетям Twitter, "ВКонтакте" и мессенджеру WeChat.
Об этом сообщает "Газета.uz" со ссылкой на пресс-секретаря Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзода Ахматова.
В Агентстве информации и массовых коммуникаций добавили, что "продолжаются переговоры с платформой TikTok, об их итогах будет сообщено дополнительно".
Государственная инспекция "Узкомназорат" ("Узкомнадзор") прошлым летом ограничила доступ к Twitter, TikTok, "ВКонтакте", а также WeChat и мессенджеру Skype за нарушение Закона "О персональных данных". Согласно закону, зарубежные компании должны размещать серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри страны. Поправку об этом в январе прошлого года подписал президент. Она вступила в силу с середины апреля того года.
Twitter, "ВКонтакте" и WeChat были исключены из реестра нарушителей закона. При этом в списке остается только TikTok. Власти Узбекистана пока не сообщили, выполнили ли эти соцсети требования законодательства.
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