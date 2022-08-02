Путин: В ядерной войне не может быть победителей

В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам и гостям конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Он отметил, что РФ последовательно следует букве и духу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Как государство - участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества.

Большое значение придаем системе гарантий МАГАТЭ как проверочному механизму договора и считаем крайне важным обеспечение ее объективного, деполитизированного и технически обоснованного применения", - сказал он.



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