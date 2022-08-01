Фонд принца Чарльза получил £1 миллион от братьев Усамы бен Ладена

Отмечается, что принц согласился принять пожертвования, несмотря на возражения его советников и сотрудников фонда.
Наследник британского престола принц Чарльз принял 1 миллион фунтов стерлингов от семьи террориста Осамы бен Ладена в 2013 году, сообщает британская газета The Sunday Times. По данным издания, принц принял платеж от Бакра бен Ладена, патриарха саудовской семьи, и его брата Шафика.
По информации издания, принц получил деньги от сводных братьев террориста. Их встреча с Чарльзом состоялась в вестминстерской резиденции Кларенс-хаус в октябре 2013 года, через два года после гибели бен Ладена.
Отмечается, что принц согласился принять пожертвования, несмотря на возражения его советников и сотрудников фонда.
Напомним, Усама бен Ладен был в списке самых разыскиваемых ФБР террористов с 1998 года. Его ликвидировали в мае 2011-го в Пакистане.
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