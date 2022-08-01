Адвокат сообщил об уходе Саакашвили из грузинской политики

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уходит из грузинской политики и покидает свою партию.

Об этом 30 июля сообщил его адвокат Валерий Гелбахиани, передает iz.ru.

По словам защитника, Саакашвили покидает партию "Единое национальное движение", потому что у него "политика больше не стоит на повестке дня".

"Видимо, он давно думает об этом, но никто не давал ему возможность сообщить об этом общественно, так как не желали скандального диссонанса. И сейчас он заявляет, что не имеет претензий в отношении кого-либо. Его политический ресурс исчерпался, его повестка дня и задачи также поменялись. Его главная задача - это следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти", - цитирует слова адвоката РИА "Новости".

Напомним, Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

Состояние здоровья экс-президента Грузии ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.



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