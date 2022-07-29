Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС

На предстоящем заседании министров иностранных дел ШОС планируется принять проекты итоговых документов.

Страны выстроились в очередь, желая вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым.

"Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной, и особенно символично, что к самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели или партнеры по диалогу", – цитирует Лаврова ТАСС.

По его словам, на предстоящем заседании министров иностранных дел ШОС планируется принять проекты итоговых документов.

Напомним, в четверг Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили на встрече в Ташкенте перспективы развития ШОС, в том числе вопросы модернизации объединения.

Ранее сообщалось, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры.

Источник - Взгляд