Маулави Хабибулла Хоссам: "Талибы* превратили нашу страну в ад для ее жителей"

Духовный лидер антиталибского сопротивления считает, что Афганистан может стать второй Украиной

Маулави Хабибулла Хоссам (слева) является одним из главных советников лидера антиталибского сопротивления Ахмада Масуда.

Режим "Талибана" (организация запрещена в РФ) несет угрозу не только народам Афганистана, но и всей Средней Азии. Об этом в беседе с обозревателем "НГ" Андреем СЕРЕНКО в своем первом интервью российским СМИ заявил религиозный лидер антиталибского сопротивления маулави Хабибулла ХОССАМ. Маулави Хоссам является одним из ближайших соратников и главных советников лидера Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА) Ахмада Масуда. Получив в юности прекрасное исламское образование в Афганистане и Пакистане, маулави Хабибулла Хоссам служил имамом в одной из мечетей Кабула, являлся членом верхней палаты (Сената) афганского парламента. Одним из первых священнослужителей страны он подверг критике доктрину и идеологию "Талибана" с религиозной точки зрения, немедленно став смертельным врагом для талибов. Несколько лет назад маулави Хоссам пережил атаку террориста-смертника, а около месяца назад боевики "Талибана" убили в провинции Панджшер его брата и племянника. Сегодня маулави Хабибулла Хоссам является руководителем духовного департамента Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА) и управляющим Совета улемов Афганистана.

– Талибы уже больше десяти месяцев находятся у власти в Афганистане. Как вы оцениваете первые итоги их правления?

– После передачи США политической власти на основе Дохийского соглашения террористической группировке "Талибан" и террористическим сетям различных стран Средней Азии и мира наша страна оказалась на грани опасности уничтожения. Силы безопасности Афганистана развалились, произошли политический и административный, образовательный и экономический коллапсы, миграция миллионов людей, бегство специалистов, исчезновение возможностей образования и обучения, превращение национального доверия в национальную нелояльность и хаотичность во всех областях, а главное – всеохватывающая нищета, которая сейчас быстро прогрессирует.

Люди в Афганистане страдают от безработицы, бедности, лицемерия захватчиков, отсутствия физической и психологической безопасности. Страна живет в условиях отсутствия национальной и международной законности, а талибы уничтожают тысячи людей в ходе серийных убийств. Неприкосновенность частной жизни, благосостояние и честь людей подвергаются притеснениям каждый день. Талибы начали этническую чистку населения и каждый день арестовывают и пытают людей из-за того, что они являются таджиками, панджшерцами, андарабцами и хазарейцами. В местах проживания народов, недружественно настроенных по отношению к талибам, силы этнического террора устроили массовые захоронения и другие зверства. За последние десять месяцев эта земля превратилась для ее жителей в ад, и этот процесс продолжается.

– Чем, на ваш взгляд, является "Талибан"? Пуштунским национальным проектом, упакованным в религиозную оболочку? Террористической группировкой? Проектом пакистанской Межведомственной разведки? Или же все это, вместе взятое?

– Террористическая группировка "Талибан" как проект состоит из трех элементов: 1) пакистанская разведка и действия соседних правительств, 2) идеология и мышление такфиритов и хариджитов (наиболее радикальные секты в исламе, проповедующие крайнюю нетерпимость и жестокость. – "НГ"), 3) этническая дискриминация. Исторически сложилось так, что хариджиты и террористы не были представителями никакой религии. Сейчас современные хариджиты – это террористы-талибы, которые также не представляют исламские учения, школу и мечеть нашего народа и нашей страны. Это террористическое движение совершает преступления против интересов народов нашей страны и стран Средней Азии.

– Лидеры талибов заявили о намерении построить в Афганистане "исламскую систему". Что это значит с религиозной, исламской точки зрения? Способен ли "Талибан" создать эффективное государство в Афганистане, отвечающее исламским критериям справедливости и общественного блага?

– На самом деле террористическая группировка "Талибан" была создана не ради правления и прогресса страны. Это – движение, выдающее себя за религиозное, но при этом с антиисламскими, несвободными, античеловеческими нормами и антигуманными лозунгами. Единственной целью этого движения был и остается развал стран региона и установление режима террора.

– Талибы несколько десятилетий являлись главными носителями доктрины джихада в Афганистане. Однако некоторое время назад и Фронт национального сопротивления Афганистана (ФНСА), ведущий борьбу против талибов, назвал свою деятельность джихадом. В чем разница между этими двумя позициями? Как бы вы охарактеризовали понятие джихада и то, как его понимают сегодня лидеры Фронта национального сопротивления Афганистана?

– Джихад – это исламское обязательство, которое заключается в том, что, когда мусульмане подвергнуты оккупации и насилию, они обязаны бороться за свои земли, страну, народ и веру. Лидер этой борьбы за свободу и независимость страны и общества должен быть легитимным.

Террористическая группировка "Талибан" вела (в 90-е годы. – "НГ") войну против "Исламского государства моджахедов" под предводительством лидера – профессора Бурхануддина Раббани, национального героя страны Ахмада Шах Масуда и других лидеров джихадистов. Это был мятеж, потому что Афганистан не находился под оккупацией какой-либо другой страны. Террористы-талибы назвали свою войну и убийства "джихадом" против всех своих противников, что является явным искажением смысла этого священного слова. Такая интерпретация "джихада" продиктована пакистанской разведкой.

Фронт национального сопротивления, как следует из его названия, продолжает борьбу, используя законы самозащиты, закрепленные во всех религиях и вероисповеданиях, ​​в которых Бог обращается к людям посредством Книги, например Священного Корана и Пророк в его хадисах. Самозащита Фронта национального сопротивления от армии Пакистана и соседних стран, то есть защита от агрессии, также придала ему легитимность на международном уровне.

– Талибы создали и продолжают укреплять свою систему религиозного образования, которая является важным элементом подготовки новых тысяч боевиков для "Талибана". Что этому может противопоставить антиталибская оппозиция, и прежде всего Фронт национального сопротивления Афганистана?

– Террористическая группировка "Талибан" зародилась из тысячи радикальных религиозных пакистанских школ, и теперь эта группировка также создала множество подобных школ для обучения террористов-смертников в нашей стране. Террористы-талибы созданы не только для нашей страны, цель их существования – угроза региону и всему миру. К сожалению, сейчас они имеют достаточно оружия и финансов для поддержки радикальных террористических школ.

У нашего народа и Фронта национального сопротивления нет иного выбора, кроме как многомерно сопротивляться, и эта война нам навязана. Террористическая группировка "Талибан" – это проект западников по уничтожению стран региона, а наша страна – потенциальная Украина в этом плане.

– Талибы традиционно активно используют террористов-смертников. Пропагандисты "Талибана" даже называют "истишхад" (самоубийство террориста-смертника) вершиной джихада и ислама. Насколько такая практика соответствует нормам ислама?

– Самоубийство является одним из фиксированных запретов в исламе, и нет оснований для его легитимности, оно абсолютно, безо всяких исключений, запрещено с точки зрения исламского учения.

– В Афганистане сегодня укрепляются позиции ИГИЛ (запрещено в РФ). Как бы вы охарактеризовали этот террористический проект? Насколько он опасен для Афганистана и его соседей – стран региона?

– ИГИЛ и "сеть Хаккани" (организация запрещена в РФ) – это одна сторона медали и цель у них одна, но сеть "Талибан" – это ИГИЛ для нашей страны, а остальные движения, поддерживаемые "Талибаном", – это ИГИЛ для стран региона и мира.

– Ахмад Масуд стал первым афганским политиком, который объявил о готовности с оружием в руках противостоять диктатуре талибов. Вы хорошо лично знаете лидера Фронта национального сопротивления Афганистана. Как вы оцениваете его политический потенциал и перспективы?

– Лидер Фронта национального сопротивления – единственный признанный обществом человек с национальной и международной легитимностью, и его путь – это путь Устада Раббани Шахида и Ахмада Шах Масуда Шахида, опыт которых был и остается наиболее успешным на первом этапе джихада и сопротивления.

– Что вы думаете о нынешней политике России в отношении Афганистана?

– Политика России в области дипломатии имеет проблемы, и народ нашей страны несколько скептически относится к российскому подходу, так как считает его сотрудничеством со своими врагами.

– Каким вы видите развитие политической ситуации в Афганистане в ближайшее время? Что, на ваш взгляд, ждет режим талибов? Какие перспективы есть у Фронта национального сопротивления Афганистана и других антиталибских групп?

– Террористическая группировка "Талибан" обманула соседей и международное сообщество, которое знает об этом. Фронт национального сопротивления верит в линию и путь Масуда, целью которого действительно является мирное национальное и международное сосуществование.

– В Афганистане всегда были довольно сильны позиции духовных исламских "орденов", суфийских тарикатов Накшбандийя, Кадирийя и др. Какую позицию эти сообщества занимают сейчас и насколько заметно их влияние на политическую ситуацию?

– Суфийский клан, также известный как Саифи, является одним из ответвлений пакистанской разведки, большинство входящих в который являются нынешними нелегитимными правителями нашей страны. Британцы во время нескольких своих агрессий против нашей страны злоупотребляли влиянием суфийцев на народ. Залмай Халилзад (бывший спецпредставитель США по Афганистану, автор проекта сделки Вашингтона с талибами. – "НГ") и американцы время от времени инвестировали в восстановление их влияния для своих целей. Суфийцы твердо верили, что их убеждения были искажены вмешательством разведки, и теперь они не имеют тех же убеждений, что и раньше. Пакистан, Англия и Америка совершили непростительные преступления по отношению к людям нашей земли, злоупотребляя влиянием суфийцев, которые продолжаются и по сей день.

– Какой путь преодоления многолетнего кризиса в Афганистане вы видите? Какую роль в нем должно сыграть афганское исламское духовенство?

– Сообщество ученых, религиозные деятели, имамы мечетей и школьные учителя пытаются спасти религию ислам, ханафитский мазхаб, мечеть и религиозные школы от позора и заговора террористической группировки "Талибан", так как это движение и его последователи представляют большую опасность для ислама, мусульман и всего человечества. Для преодоления кризиса нужны единство, сплоченность и согласованность всех сфер и слоев общества, без единства и борьбы преодолеть эту проблему трудно. И несомненно, сотрудничество антитеррористических правительств в борьбе против террористов – это неоспоримая необходимость.

* организация запрещена в РФ.

Источник - НГ