Эрдоган осудил отношение западных политиков к Путину

Это не подобает политике.
Какое отношение западные политики продемонстрируют к главе России, такое и получат в ответ, уверен турецкий лидер.
Отношение западных политиков к президенту РФ Владимиру Путину не красит их, заявил TRT глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему продемонстрируете, такое и получите", — сказал Эрдоган.
Во время трехсторонней встречи в Тегеране Эрдоган сфотографировался с Путиным и иранским лидером Ибрахимом Раиси. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала этот снимок вызовом НАТО.
Sputnik
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