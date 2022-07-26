Эрдоган осудил отношение западных политиков к Путину

Это не подобает политике.

Какое отношение западные политики продемонстрируют к главе России, такое и получат в ответ, уверен турецкий лидер.

Отношение западных политиков к президенту РФ Владимиру Путину не красит их, заявил TRT глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему продемонстрируете, такое и получите", — сказал Эрдоган.

Во время трехсторонней встречи в Тегеране Эрдоган сфотографировался с Путиным и иранским лидером Ибрахимом Раиси. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала этот снимок вызовом НАТО.







Sputnik