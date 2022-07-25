Правительство России расширило список "иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия" в отношении страны.
Правительство России расширило список "иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия" в отношении страны.
Как следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина, в перечень попали Багамские острова, острова Гернси (Нормандские острова) и Мэн (владение Великобритании).
Острова Гернси и Мэн вошли в список по причине поддержки антироссийских санкций, а Багамские острова – запрета на операции с Банком России.
Ранее, 22 июля, в перечень были добавлены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
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