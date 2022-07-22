Президентом Индии во второй раз в истории страны стала женщина

На президентских выборах в Индии победу одержала кандидат от Национального демократического альянса Драупади Мурму.
Таким образом, женщина стала главой государства во второй раз в истории страны, сообщает Lenta.ru.
Мурму набрала 64% голосов выборщиков из числа членов парламента и местных ассамблей штатов и территорий, за ее соперника - оппозиционера Яшванта Синха отдали 36% голосов. Мурму получила голоса во всех штатах страны, Синха проиграл в трех штатах.
Мурму принесет присягу 25 июля, за день до этого закончится срок полномочий действующего президента Рама Натха Ковинда. Президент Индии избирается на пять лет не более двух сроков подряд.
Выборы президента Индии прошли 18 июля, подсчет голосов состоялся 21 июля.
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