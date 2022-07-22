Байден заразился коронавирусом

Тест на COVID-19, проведенный в четверг, показал положительный результат у президента США Джо Байдена, сообщает "Русская служба Би-би-си".

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, 79-летний президент, будучи полностью вакцинированным, испытывает "очень легкие" симптомы и продолжит выполнять все свои обязанности.

Сообщается, что президент принимает препарат Paxlovid. Это противовирусные таблетки производства компании Pfizer, которые угнетают размножение вируса COVID-19, поддерживая низкий уровень коронавируса в организме, пока иммунная система борется с инфекцией.

Координатор Белого дома по коронавирусу доктор Ашиш Джа сообщил, что у Байдена нет повышенной температуры, но есть насморк, сухой кашель и некоторая усталость.

"Народ, у меня все отлично. Спасибо за вашу заботу. Только что позвонил сенатору Кейси, конгрессмену Картрайту и мэру Когнетти (и моим двоюродным братьям в Скрэнтоне!), чтобы выразить сожаление по поводу того, что я пропустил наше сегодняшнее мероприятие", - написал Байден в "Твиттере" и добавил в конце: "По-прежнему занят!"

Тест первой леди Джилл Байден в Делавэре дал отрицательный результат.

Вице-президент США Камала Харрис находится в Северной Каролине на мероприятии по защите прав на аборты и, как ожидается, выступит позже. Белый дом подтвердил, что последний тест Харрис, переболевшей ковидом в апреле, также дал отрицательный результат.

По словам Карин Жан-Пьер, в соответствии с протоколом Белого дома президент будет продолжать работать в изоляции до тех пор, пока его тест не станет отрицательным. Все это время он будет принимать участие в совещаниях по телефону и через Zoom.

Медицинское подразделение Белого дома проинформирует всех, находившихся в близком контакте с президентом, включая членов Конгресса и представителей прессы. Всего два дня назад, во вторник, тест президента США на ковид был отрицательным.

В силу своего возраста 79-летний президент подвергается повышенному риску более тяжелого случая COVID-19, хотя Центр по контролю и профилактике заболеваний США утверждает, что у полностью вакцинированных людей пожилого возраста болезнь обычно протекает относительно легко.

Как ранее сообщалось, Джо Байден полностью вакцинирован и получил две бустерные прививки.

В последний год Байден стал более активно общаться с публикой. По сообщению CNN, в среду президент отправился в Сомерсет, штат Массачусетс, на мероприятие, посвященное действиям исполнительной власти в борьбе с изменением климата, где он пожимал руки собравшимся.



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