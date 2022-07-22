В Москве состоится Форум финалистов Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

25-28 июля 2022 г. в Москве состоится Форум финалистов Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко.

В финал Конкурса вышли 55 молодых ученых-международников, госслужащих, аналитиков, отобранные жюри из 548 участников конкурса. В финале примут участие представители 11 стран СНГ, больше всего претендентов на победу – из России и Беларуси.

Финал конкурса состоится 27 июля (среда) с 10.00 до 12.00 в МГИМО МИД России (проспект Вернадского, 76 – Новый корпус).

Финалисты конкурса представят свой взгляд на будущее Союзного государства, Евразийского экономического союза и СНГ. Состоится церемония награждения призеров конкурса. В рамках мероприятия будет организован пресс-подход.

В мероприятии примут участие: Заместитель Министра иностранных дел России А.Ю. РУДЕНКО, ректор МГИМО МИД России, академик РАН А.В. ТОРКУНОВ, cпециальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству М.Е. ШВЫДКОЙ, директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, член-корр. РАН Ал.А. ГРОМЫКО.

Организаторы конкурса: Ассоциация внешнеполитических исследований им.А.А.Громыко (АВИ), Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Институт Европы РАН при поддержке МГИМО МИД России, Евразийской экономической комиссии и Постоянного комитета Союзного государства. Финансирование проекта осуществляется за счет средств гранта Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.

Просьба направить название СМИ, ФИО и паспортные данные корреспондентов не позднее 13:00 26 июля (вторник) для прохода в здание по почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , тел.: +7 (905) 677-34-65 (Александр Приходько). Для всех коллег, кто не сможет принять очное участие в мероприятии, будет организована онлайн трансляция на ютуб-канале МГИМО по ссылке: https://youtu.be/_Uyy4f0xgwY

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ПРОГРАММА

Форума финалистов Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко – 2022

25-28 июля 2022 г., Москва

Тема Форума: "Будущее постсоветского пространства в условиях трансформации миропорядка"

25 июля (понедельник)

Прибытие иногородних финалистов конкурса в Москву, заселение в отель Crowne Plaza – Третьяковская (Озерковская набережная, 26).

16.30 – обзорная экскурсия по Москве

20.00 – ужин в отеле

21.00 – работа финалистов в группах над проектами

26 июля (вторник)

8.30 – пешая прогулка от отеля до Института Европы РАН (ул. Моховая, 11, стр. 3)

10.00 – открытие Форума финалистов конкурса.

Приветственные слова:

Ал.А. ГРОМЫКО – директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, член-корр. РАН

О.А. РОМАНОВ – председатель РОО "Белая Русь", ректор Полоцкого государственного университета, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству (видеоконференцсвязь)

Г.А. РАПОТА – член Комитета Совета Федерации России по международным делам

С.К. РАХМАНОВ – член-корр. НАН Беларуси, сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко

А.Г. БАКЛАНОВ – заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов

В.В. ДАНИЛОВИЧ – ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь (видеообращение)

В.В. СУТЫРИН – проректор Государственного академического университета гуманитарных наук, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко

А.С. ПЕШЕНЬКОВ – координатор Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко

10.30 – Презентация финалистами конкурса 10-ти коллективных проектов (регламент – до 7 минут)

13.00 – обед в ресторане "Дума" (ул. Моховая, 11, стр. 3)

14.10 – Панельная дискуссия "Образ совместного будущего: форматы участия ЛНР и ДНР в евразийской интеграции"

Модератор:

Ал.А. ГРОМЫКО – директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, член-корр. РАН

Выступления:

А.В. ТУРОВ – заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы России (видеоконференцсвязь)

О.С. ГАЙДУКЕВИЧ – заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам (видеоконференцсвязь)

15.40 – трансфер в МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4)

16.30 – встреча с А.Л. НИКОЛОВЫМ, генеральным директором телеканала "Russia Today"

18.00 – трансфер в отель Crowne Plaza – Третьяковская (Озерковская набережная, 26)

19.00 – ужин в отеле для иногородних участников

20.00 – работа финалистов в группах над проектами

27 июля (среда)

9.00 – трансфер в МГИМО МИД РФ (проспект Вернадского, 76)

10.00 – открытие финального этапа конкурса.

Приветственные слова:

А.Ю. РУДЕНКО – Заместитель Министра иностранных дел России

Выступление на тему: "Приоритеты внешней политики России на постсоветском пространстве"

А.В. ТОРКУНОВ – ректор МГИМО МИД России, академик РАН

Ал.А. ГРОМЫКО – директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, член-корр. РАН

М.Е. ШВЫДКОЙ – специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству

В.В. ДАНИЛОВИЧ – ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь (видеообращение)

С.К. РАХМАНОВ – член-корр. НАН Беларуси, сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко

В.В. СУТЫРИН – проректор Государственного академического университета гуманитарных наук, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко

11.00 – презентация результатов работы финалистов в группах. Выступления финалистов конкурса

11.30 – церемония награждения финалистов призами и дипломами

12.00 – протокольное фото, пресс-подход

12.30 – обед в столовой МГИМО МИД России

13.30 – трансфер в Центральный музей Великой Отечественной войны (Площадь Победы, 3)

14.30 – экскурсия

16.00 – встреча с А.Я. ШКОЛЬНИКОМ, директором Центрального музея Великой Отечественной войны

17.20 – трансфер в отель Crowne Plaza – Третьяковская (Озерковская набережная, 26)

18.00 – ужин в отеле для иногородних участников

28 июля (четверг)

Отъезд участников

Источник - ЦентрАзия