ЦРУ назвало Путина слишком здоровым

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент России Владимир Путин "слишком здоров".

Об этом он рассказал в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института в Колорадо, сообщает Lenta.ru.

Руководитель спецслужбы отметил, что в мире множество слухов о здоровье российского лидера, однако все они не соответствуют истине. Бернс добавил, что его высказывание является "неформальной оценкой разведки США".



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