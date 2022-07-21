ЦРУ назвало Путина слишком здоровым

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент России Владимир Путин "слишком здоров".
Об этом он рассказал в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института в Колорадо, сообщает Lenta.ru.
Руководитель спецслужбы отметил, что в мире множество слухов о здоровье российского лидера, однако все они не соответствуют истине. Бернс добавил, что его высказывание является "неформальной оценкой разведки США".
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