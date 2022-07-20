В Европе новая волна омикрон-штамма. ВОЗ предлагает вернутся к маскам

Он призвал европейские страны Европы нарастить вакцинацию населения, а также снова вернуться к ношению масок.
Из-за омикрон-штамма в странах Европы снова началась волна заболеваемости коронавирусом, растет число больных среди пожилых и каждую неделю от коронавируса умирает около 3 тыс. человек, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Он призвал европейские страны Европы нарастить вакцинацию населения, а также снова вернуться к ношению масок.
“За последние 6 недель число новых случаев заражения COVID-19 в Европейском регионе выросло в 3 раза, уровень госпитализаций за тот же период увеличился вдвое”, – говорится в сообщении.
Бишкек24
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