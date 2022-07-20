Иран научит Россию привыкать к санкциям, - НГ

Путин совершил второй зарубежный визит с начала спецоперации

Российский президент побывал в Тегеране. Там он провел переговоры с верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом страны Эбрахимом Раиси, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Заявленные темы обсуждения – ситуация в Сирии, экспорт зерна, двустороннее сотрудничество. Россия и Иран постарались продемонстрировать, что их позиции на международной арене во многом совпадают и имеют больше сходств, чем различий.

Визит российского президента – второй зарубежный с момента начала спецоперации. Ранее он летал только в Ашхабад, на 6-й Каспийский саммит. Одно уже это свидетельствовало о том, какое большое значение придается властями России данному визиту. К тому же в Иране, где Путин был последний раз четыре года назад, его ждали в 2020 году. Но помешала пандемия.

Интригу нынешней поездке Путина добавили и США. Газета New York times сообщила о том, что Россия достигла принципиальной договоренности с Ираном о поставке российской армии иранских беспилотников. Об этом официальные лица США поспешили сообщить арабским геополитическим соперникам Тегерана, в том числе Саудовской Аравии. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс пригрозил Ирану санкциями, если беспилотники все-таки будут переданы России. Правда, он не уточнил, скажется ли данная российско-иранская договоренность на и так застопорившемся процессе переговоров по возвращению к условиям "ядерной сделки" с Ираном. Именно эти переговоры, которые в случае успеха приведут к снятию наиболее болезненных антииранских санкций, в наибольшей степени сейчас беспокоят Тегеран. Как бы то ни было, факт договоренности по беспилотникам официально ни МИД Ирана, ни МИД России не подтвержден. Напротив, и в Москве, и в Тегеране отрицают, что она имеет место.

Формальный повод для визита российского лидера – это Сирия. Тегеран давно был выбран очередным местом саммита "астанинского формата" по сирийскому урегулированию с участием лидеров России, Турции и Ирана. Собственно, сам сирийский переговорный процесс последнее время откровенно буксует. Так, накануне визита Путина в Тегеран был отменен очередной раунд конституционных переговоров в Женеве. Инициатором отмены стала российская сторона, которая после присоединения Швейцарии к антироссийским санкциям не рассматривает эту страну в качестве нейтрального посредника в каких бы то ни было вопросах. Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев называл в качестве возможных мест проведения нового раунда переговоров несколько стран: ОАЭ, Бахрейн, Казахстан, Оман. Все это, безусловно, не могло не стать предметом обсуждения на встречах лидеров "астанинской тройки".

Наконец, дополнительную проблему создает намерение Турции провести очередную военную операцию в Сирии. Она пройдет, как говорил Эрдоган, в Телль-Рифаате и Манбидже, а возможно, и в некоторых других контролируемых курдскими формированиями сирийских городах. Против этого категорически выступает Иран. Во вторник Али Хаменеи заявил, что турецкое намерение может нанести урон всему региону. О своем недовольстве предстоящей операцией в Сирии он лично сообщил турецкому лидеру. Как бы то ни было Эрдоган в Тегеране был настроен оптимистично и даже заявлял, что саммит "астанинской тройки" поможет переоценить весь процесс мирного урегулирования в Сирии.

Впрочем, повестка лично его переговоров с Путиным не исчерпывается вопросами, связанными с этой страной. Как подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков, оба лидера планировали обсудить в Тегеране и вопрос вывоза украинского зерна. На прошлой неделе РФ, Турция, Украина, а также представители ООН провели переговоры в Стамбуле. Как предполагается, 20–21 июля будет готов документ "Черноморская инициатива", где пропишут условия транспортировки зерна из украинских портов.

Оптимизм в Тегеране демонстрировал и российский лидер. "Мы укрепляем наше взаимодействие по вопросам международной безопасности. Вносим существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса", – заявил Путин перед встречей с Раиси. Президент РФ также отметил заметное увеличение товарооборота между двумя странами. А Раиси, в свою очередь, выразил надежду, что визит Путина станет "поворотным этапом" в развитии отношений двух стран, в том, что касается вопросов "как региональной, так и международной повестки".

Если верить социологам, жители нашей страны против углубления контактов с Исламской Республикой в целом не выступают, хотя и больших надежд с ними не связывают. Правильнее будет сказать, что эта страна для наших сограждан – неизвестная величина. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) заказал у портала SuperJob опрос общественного мнения относительно того, как респонденты относятся к сотрудничеству с Ираном. В целом 42% считают эту страну дружественной, противоположного мнения придерживается 15%, а 43% затрудняется ответить. Более скептически относится к сотрудничеству с Ираном молодежь, более положительно – люди старшего возраста. Характерно, что и отношение к противостоянию с Западом, а также к спецоперации в Украине показывает ту же тенденцию. Скептики – молодежь, оптимисты – пожилые. Но в целом среди респондентов всех возрастов велик процент тех, кто считает, что надо изучать многолетний иранский опыт выживания в условиях санкций. Мало ли, вдруг пригодится.

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Происходившее комментировали авторы общественно-политических Telegram-каналов. "У России и Ирана есть много направления для сотрудничества, но начать решили с приоритетной для двух экономик отрасли – нефтегаза, - полагает "Мейстер". - Чем это выгодно каждой из сторон? Иран давно находится под санкциями и нуждается в инвестициях для восстановления и развития отрасли. Для России же это хороший шанс инвестировать свои деньги, согласовать политику сбыта углеводородов (обе страны продают нефть с дисконтом и могли бы договориться о ценах), а также укрепить сотрудничество с ключевой страной региона".

"Российская сторона уже в течение нескольких лет заявляла о своей заинтересованности в разработке иранских месторождений, и вот проект, наконец, начал обретать конкретные очертания, - полагают авторы канала "Мюсли вслух". - Россия не размахивает топором санкций, а конструктивно работает с многочисленными партнерами по всему миру".

Источник - НГ