HRW: Афганских девочек ждет мрачное будущее из-за запрета на образование

"Невозможно поверить, что в 2022 году мы говорим о том, следует ли разрешить девочкам учиться", - говорит Сахар Фетрат.

Запрет талибов на среднее образование уже привел к тому, что девочки в Афганистане потеряли 300 дней учебы, что имеет разрушительные последствия для них, их семей и будущего страны, заявила нью-йоркская организация Human Rights Watch (HRW) 13 июля (среда) в новом видеосюжете.

В видеоролике участвуют шесть выдающихся афганских женщин: Тамана Аязи, кинорежиссер; Сахар Фетрат, исследователь Хьюман Райтс Вотч; Ялда Хаким и Захра Джойя, журналисты; Элаха Сорур, музыкант; и Хила Юн, активистка. Они объясняют, как образование изменило их жизнь, и говорят о разрушительных последствиях нынешнего запрета для этого поколения афганских девочек.

"Невозможно поверить, что в 2022 году мы говорим о том, следует ли разрешить девочкам учиться", - говорит Сахар Фетрат, помощник исследователя по правам женщин в Human Rights Watch и продюсер проекта. "Мы так благодарны сильным афганским женщинам, которые говорили с нами. Мир должен прислушаться к ним и сделать больше, чтобы положить конец этому шокирующему насилию. Каждый день миллионы афганских девочек теряют возможности и мечты, которые они никогда не смогут вернуть".

Талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года и ввели политику, серьезно ограничивающую основные права, в частности, права женщин и девочек. Они уволили всех женщин с руководящих постов на государственной службе и запретили девочкам в большинстве провинций посещать среднюю школу.

По данным HRW, указы талибов запрещают женщинам путешествовать без сопровождения родственника-мужчины и требуют, чтобы лица женщин были закрыты на публике - в том числе и у женщин-телеведущих.

Талибы осуществляют широкую цензуру, ограничивая критические репортажи, задерживают и избивают журналистов. Силы "Талибана" совершали убийства из мести, также отмечены насильственные исчезновения бывших государственных чиновников и сотрудников сил безопасности.

18 сентября 2021 года, через месяц после захвата власти в стране, талибы приказали возобновить работу средних школ для мальчиков, но не упомянули о средних школах для девочек. Это было истолковано как запрет на получение девочками среднего образования. В нескольких провинциях под давлением общественности талибы разрешили вновь открыть средние школы для девочек, но подавляющее большинство этих школ оставались закрытыми.

21 марта 2022 года талибы пообещали вновь открыть все школы 23 марта, но в этот день они снова закрыли средние школы для девочек. Бессрочный запрет остается в силе, и нет никакой ясности относительно того, когда и будут ли эти школы открыты вновь. Ялда Хаким, ведущая новостей Би-би-си, которая участвовала в проекте, отсчитывала в Твиттере дни с начала действия запрета: 14 июля исполнилось ровно 300 дней с его введения.

За последние два десятилетия стипендии университетов Запада помогли многим афганским женщинам преодолеть жизненные невзгоды. Получатели из США Фулбрайта и британских стипендиатов Chevening, в частности, стали видными лидерами гражданского общества. Тысячи других учились в других западных институтах и университетах в соседних странах. Индия щедро предоставила возможность для размещения тысяч афганцев в своей обширной сети учебных заведений.

Но большинство западных стипендиальных программ были приостановлены после прихода к власти талибов, в результате чего афганские женщины могут претендовать лишь на несколько стипендий, в основном в близлежащих странах Южной Азии.

Последний приказ, обязывающий женщин выходить на улицу только в сопровождении мужчин, лишил большинство из них возможность использовать даже урезанное право на образование.

Нахид (псевдоним жительницы западной провинции Герат) недавно получила стипендию для прохождения магистратуры в Индии. Получение афганского паспорта стало первым препятствием, с которым она столкнулась после завершения оформления документов для получения стипендии.

Афганские паспортные столы увязли в коррупции при талибах. При этом, они переполнены, поскольку многие афганцы хотят покинуть свою страну, где экономика терпит крах, а талибы правят сурово.

Закрытие большинства дипломатических представительств и приостановка визовых услуг внутри Афганистана усложнили организацию поездки за границу. Нахид смогла преодолеть все эти трудности, но теперь очень переживает из-за того, что пытается путешествовать по Индии в одиночку.

"Нынешнее правительство лишило женщин права на самостоятельные путешествия". сказала она.

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