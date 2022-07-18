Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека. И взяла его фамилию

Голливудский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес поженились.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Со ссылкой на TMZ издание пишет, что свадьба прошла в округе Кларк, штат Невада, 16 июля.

Также сообщается, что Дженнифер Лопес после вступления в брак взяла фамилию мужа. Согласно документам, теперь она именуется Дженнифер Аффлек.

В апреле HollywoodLife сообщал, что свадьба состоится в конце лета или в начале осени в Лос-Анджелесе.

Тогда же Дженнифер Лопес объявила о помолвке с Беном Аффлеком. Пара рассталась почти 20 лет назад, однако в прошлом году чувства певицы и актера вспыхнули вновь.



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