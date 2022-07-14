На освобожденных территориях Украины восстановлена централизованная власть

Постепенно возвращаются к привычной жизни рынки и городские службы, сообщили в Минобороны России.
Централизованная муниципальная власть на всей освобожденной территории в ходе спецоперации по защите Донбасса восстановлена, сообщают "Известия" со ссылкой на Министерство обороны РФ.
"Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки", — заявило ведомство.
Постепенно возвращаются к привычной жизни рынки и городские службы. Мирные жители вместе с военными восстанавливают инфраструктуру и "верят, что скоро все закончится и в населенные пункты вернется привычная жизнь".
Sputnik Кыргызстан
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