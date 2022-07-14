Twitter подал в суд на Илона Маска

Twitter подал в суд на Илона Маска за отказ от завершения сделки по приобретению компании за $44 млрд.

Об этом пишет Reuters.

12 июля был подан иск в суд американского штата Делавэр.

"Twitter инициирует этот иск, чтобы запретить Маску дальнейшие нарушения, заставить Маска исполнить свои юридические обязательства и принудить к завершению слияния при выполнении нескольких невыполненных условий", - говорится в документе.

Поведение Маска явно подтверждает, что он стремится уйти от обязательного контракта, который он подписал добровольно, и что он стремится нанести при этом ущерб Twitter", - цитирует DW исковое заявление. - Twitter понес и будет продолжать нести непоправимый ущерб в результате нарушений, допущенных ответчиком".

И суду предстоит решить, разрешат ли Маску расторгнуть соглашение о покупке. По условиям договора, в случае выхода из него одной из сторон предусмотрен штраф в размере до миллиарда долларов. Компания просит суд назначить четырехдневное разбирательство на середину сентября.



Напомним, ранее Илон Маск отказался от сделки по покупке Twitter за $44 млрд из-за того, что администрация сервиса не смогла предоставить данные о реальном количестве фейковых аккаунтов.



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