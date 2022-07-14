ВОЗ официально признает третий пол

Ожидается, что изменения коснутся гендерных рекомендаций, опубликованных в 2011 году, и ими начнут пользоваться чиновники от здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует обновить свое руководство по учету гендерной проблематики, где признает возможность существования третьего пола. Как сказано в официальном заявлении на сайте ВОЗ, "пол не ограничивается только мужчинами или женщинами".

В ВОЗ считают, что так "выходят за рамки" бинарных терминов и признают "гендерное и сексуальное разнообразие". Такое решение объясняется увеличением использования гендерно-нейтрального нарратива не только в социально-общественной жизни, но и в сфере здравоохранения.

Ожидается, что изменения коснутся гендерных рекомендаций, опубликованных в 2011 году, и ими начнут пользоваться чиновники от здравоохранения.

"Руководство ВОЗ будет выходить за рамки небинарных подходов к гендеру и здоровью и признавать гендерное и сексуальное разнообразие или концепции, согласно которым гендерная идентичность существует в континууме и пол не ограничивается мужским или женским", - говорится в заявлении на сайте.



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