"Талибан" примет участие в конференции по Афганистану в Ташкенте

Делегация талибов примет участие в международной конференции по Афганистану, которая пройдет в Ташкенте 25-26 июля.

Об этом 11 июля сообщил и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

По сообщению gazeta.uz, и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на круглом столе в Москве заявил, что делегация движения "Талибан" примет участие в международной конференции по Афганистану 25−26 июля в Ташкенте. На конференции планируется обсудить исполнение талибами взятых на себя международных обязательств.

Владимир Норов отметил, что участие талибов в конференции "не значит, что мы их признаем".

"Это направлено на то, чтобы они выполняли свои международные обязательства, которые приняли в рамках ташкентской встречи, и подписанные там соглашения. Наша позиции - и России, и Узбекистана, и соседних стран совпадают: движение "Талибан" должно выполнить взятые обязательства, создать инклюзивное правительство, которое включает все политические, этнические и религиозные группы в этой стране", - подчеркнул узбекский и. о. министра.

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