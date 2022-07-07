ВОЗ сообщили о резком росте количества заболевших COVID-19

В ВОЗ сообщили о резком росте количества заболевших COVID-19 на 30%.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на слова гендиректора организации Тедроса Аданом Гебрейесуса.

По его словам, количество заразившихся возросло за последние две недели.

Гендиректор отметил, что это связано с распространением уже существующих подвидов омикрон-штамма COVID-19. При этом выявляются новые подвиды этого варианта.

«В Европе и Америке большинство случаев приходится на подварианты [омикрон-штамма] BA.4 и BA.5». Глава ВОЗ добавил, что в Индии был выявлен еще один подвид омикрона —BA.2.75. В настоящее время за ним ведется наблюдение», - говорится в сообщении.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович не исключила возможность более сильного проявления эпидемии гриппа.



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