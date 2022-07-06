Как Каракалпакстан живет в условиях отсутствия интернета

Корреспондент "Газеты.uz" Шухрат Латипов поговорил с жителями Нукуса.

В Каракалпакстане, где введен режим ЧП, уже больше недели ограничена работа интернета, не работают многие терминалы, банкоматы, недоступны государственные и другие услуги. Корреспондент "Газеты.uz" Шухрат Латипов поговорил с жителями Нукуса.

В Каракалпакастане с 26 июня наблюдаются проблемы с мобильным интернетом, а с 1 июля - и со стационарным. С 3 июля здесь действует режим чрезвычайного положения, введенный после массовых демонстраций, переросших в беспорядки. В столице Нукусе и районах республики практически повсеместно не работают терминалы оплаты, банкоматы по выдаче наличных средств, недоступны безналичные расчеты, государственные и другие услуги, которые невозможно получить без интернета.

"Газета.uz" 29 июня связывалась с технической поддержкой компаний Ucell и Mobiuz, которые сообщили о неполадках на магистральном канале передачи данных, которые случились 26 июня. В Ucell сообщили, что проблема затронула 90% абонентов в регионе и повлияла на работу всех мобильных операторов. В Mobiuz сообщили то же самое, опровергнув введение ограничений.

30 июня абоненты, зарегистрированные в Каракалпакстане, получили рассылку от мобильных операторов, которые сообщили об ограничениях в работе интернета из-за "высокой температуры воздуха".

3 июля в Нукусе был корреспондент "Газеты.uz" Шухрат Латипов.

Утром 3 июля я приземлился в международный аэропорт Нукуса. При посадке в 8:48 телефон уведомил, что оператор Uzmobile временно отключил мобильную передачу данных, как и Beeline. Были доступны только телефонные звонки и SMS.

Чтобы ориентироваться в городе, я предварительно в Ташкенте скачал офлайн-карту Нукуса в приложении Maps.me.

Офлайн-карта Maps.me.

До вылета жители Нукуса рассказали мне, что интернет работает частично через 2G или Edge. Данные в этом режиме передаются с сильной задержкой. Сообщение в Telegram, которое обычно уходил за секунды, могло доходить до адресата 10−30 минут и дольше. Для отправки фотографии небольшого размера потребовалось 3 часа.

В воскресенье, на следующий день после окончания волнений и в первый день режима чрезвычайного положения, были закрыты почти все магазины, торговые комплексы, кафе и рестораны, особенно вдоль главных улиц. Продуктовые магазины можно было найти на окраине города или внутри жилых массивов.

Большинство собеседников объяснили это тем, что из-за отсутствия интернета не работают мобильные платежи и терминалы. Другие отмечали, что магазины закрыты в целях безопасности из-за возможных новых протестов. При этом за весь день в городе я не заметил ни одного поврежденного здания или магазина.

Возможность обналичить деньги через большую часть банкоматов также была недоступна. Из-за этого жители не могут купить продукты и лекарства, поскольку многие 100% зарплаты получают на карту. Оплатить услуги через сервисы платежей Payme, Click, Apelsin и другие тоже практически невозможно. Некоторые магазины принимали оплату через USSD-команды в Click.

На улице Миймандос недалеко от аэропорта Нукуса я встретил семью с двумя детьми. Женщина сообщила, что 2 июля они находились дома. Из-за взрывов светошумовых гранат и выстрелов в этот день ей стало плохо, из-за чего она выпила валерьянку. Дети тоже были напуганы, но позже стали играть в войну, повторяя звуки взрывов: "Пах-пах".

"Когда заработал интернет вечером 2 июля, я немного успокоилась. Но карты Humo не работают, мы берем продукты в магазине в долг. Uzcard тоже не работает. Мы зарплату получаем на пластик. Нужно обналичивать деньги, но банкоматы не везде работают", - рассказала она.

По ее словам, три знакомых получателя пособий в субботу посещали рынок для покупки продуктов, но не смогли ничего купить и обналичить деньги.

Супруг женщины сообщил, что 1 июля примерно в 21:00 был отключен и стационарный интернет (Wi-Fi). Он заявил, что после прибытия президента в Нукус 2 июля интернет "включили" на несколько минут. Тогда семья узнала, что поправки в Конституцию по статусу Каракалпакстана будут отменены.

Супермаркет Korzinka в Нукусе.

Большинство торговых рядов у Центрального рынка в Нукусе не работало. Супермаркет Korzinka и торговый комплекс Mediapark были закрыты. Банкоматы Hamkorbank рядом с ним также не работали. При этом банкомат другого банка выдавал наличность, из-за чего там образовалась очередь.

После обеда я пытался купить обратный билет в Ташкент, но авиакасса была закрыта из-за отсутствия связи. Сотрудник ОВД рядом с аэропортом сказал, что кассы аэропорта также не работают, а для вылета из Нукуса необходимо позвонить в Ташкент и попросить знакомых купить обратный билет. Я так и сделал.

После того, как я посетил следственный изолятор в махалле "Кос Кол-4" на окраине города, я пытался поймать такси до центра. Водитель Cobalt согласился довезти по нужному адресу, но в последний момент подбежали женщины, у которых я брал интервью. Они попросили выйти из машины, поскольку не доверяют водителю. Водитель заявил, что ручается за мою безопасность. Но его слова не убедили женщин, которые почему-то переживали за меня. Мне хотели найти такси желтого цвета, но в итоге договорились с водителем Matiz, который стоял на обочине.

По дороге водитель рассказал, что на самом деле является сварщиком, но из-за отсутствия интернета не может продвигать свои услуги через Telegram. Он целую неделю был дома без заказов, а когда деньги начали заканчиваться, взял в аренду автомобиль, чтобы работать таксистом.

Вид из такси. Часть улицы перекрыта военнослужащими.

По его словам, другие его знакомые тоже временно стали таксистами, поскольку ограничение связи негативно сказалось на их основной работе.

"У нас все сложно - люди страдают… Многие еще потеряли во время протестов своих близких. Мы не думали, что до такого дойдет", - сказал он.

Водитель сообщил, что ему приходится ездить без путевого листа, так как учреждения по выдаче разрешений тоже закрыты. За отсутствие "путевки" могут оштрафовать на сумму до 5 базовых расчетных величины (1,5 млн сумов), отметил он.

"Я везу вас за 15 тысяч сумов, но рискую заплатить штраф в 1,5 млн сумов… Но я вынужден, потому что нужно кормить семью. Вы верите, у меня сейчас дома нет даже 100 тысяч сумов?" - сказал он.

По пути водитель взял еще одну пассажирку, которая ехала домой после посещения СИЗО, где может содержаться ее супруг. Она рассказала, что ее мужа задержали во время демонстраций, хотя он шел домой. Женщина даже не знает, жив он или нет.

"Дома осталась дочка, я сама не работаю из-за инвалидности. Мы жили только на его зарплату, а сейчас надо платить за квартиру. У нас нет денег на продукты. На пластик не можем купить, так как терминалы не работают", - заявила она.

На многих перекрестках не работали светофоры. Часть разделительных заборов была демонтирована во время протестов.

После того, как женщина доехала до места назначения, она спросила, сколько ей заплатить. Водитель сказал, что в такое время ему сложно просить у людей фиксированную сумму.

"Сейчас всем сложно. Дайте, сколько сможете", - отметил он. Женщина протянула банкноту в 5000 сумов.

Водитель рассказал о слухах, что 3 июля опять может быть митинг, поскольку президент в речи в Нукусе, показанной по телевидению, перечислил статьи 70, 71, 72, 74, 75 Конституции, которые будут оставлены без изменений, а статью 73 не назвал.

Я объяснил, что статью 73 и не планировалось менять. Кроме того, Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что ни одна статья, касающаяся статуса Каракалпакстана, не будет изменена без согласия жителей республики.

Торговые ряды рядом с Центральным рынком.

Статья 73 предусматривает, что территория и границы Республики Каракалпакстан не могут быть изменены без ее согласия, и что Каракалпакстан самостоятельно решает вопросы своего административно-территориального устройства.

На улице Тулепбергена Каипбергенова рядом с музеем искусств имени Игоря Савицкого мне удалось найти первое работающее заведение общепита за день. Администратор кафе сначала сообщила, что кафе работает только на доставку, но потом согласилась впустить в зал.

Музей Савицкого.

Часть улицы рядом с заведением была перекрыта военными, которые также посещали кафе. Официантки спросили одного из них, сколько еще продлится такая ситуация в Нукусе. Военнослужащий ответил: "Скорее всего, еще неделю", добавив: "Было бы хорошо, если два дня, мы бы тоже домой уехали".

Гостиницы в Нукусе также принимали постояльцев только за наличные. Магазин рядом с отелем смог принять оплату через терминал, но продавец добавил, что устройство работает с постоянными перебоями из-за низкого качества связи.

Житель Нукуса Азамат рассказал, что ограничение интернета сильно влияет и на другие сферы жизни. Он привел в пример банковские услуги, получение или оплату кредита, государственные услуги, которые охватывают сферы ЖКХ, транспорта, налогов, лицензирования, бизнеса и другие.

Он напомнил, что предпринимателям до 15 июля предстоит отправить налоговую и другие отчетности, но пока неясно, будет ли к этому времени работать интернет или нет.

"Газета.uz" получила обращение касательно проблем с оплатой кредита и других платежей. Заявитель спросил, будут ли начисляться проценты и пеня за просрочку на время действия режима чрезвычайного положения. Редакция направила запрос в Центральный банк и ждет ответа.

"Газета.uz" также попросила платежные системы Humo и Uzcard и платежные сервисы Payme, Click и Apelsin поделиться информацией о том, какой объем платежей выпал из оборота и как в целом ограничение интернета повлияло на их работу в республике. Ответ мы опубликуем, если получим.

23 июня Управление ООН по правам человека в своем докладе отмечало, что "драматические реальные последствия отключения интернета для жизни людей и прав человека значительно недооцениваются". Доклад призывает государства не прибегать к отключению интернета.

Замедление или блокировка каналов связи лишает людей "единственной возможности связаться с близкими, продолжать работать или участвовать в политических дискуссиях и решениях", считают в управлении.

Ограничение доступа в интернет обосновывается необходимостью обеспечить общественную безопасность и предотвратить распространение подстрекательств и дезинформации. Однако, отмечается в докладе, отключения часто "усугубляют страх и замешательство и повышают риск раздора и конфликта".

Экономические потрясения, вызванные отключением интернета, часто ощущаются в течение долгого времени, значительно усугубляя существующее социальное и экономическое неравенство, говорится в докладе.

Источник - Газета.uz