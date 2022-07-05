Кадыров в негодовании: мечеть в Германии подняла флаг ЛГБТ

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил поднятие ЛГБТ-флага над берлинской мечетью.

Кадыров пишет в соцсетях, что его переполняет чувство негодования от произошедшего в эти дни "гнусного и мерзкого инцидента в Германии".

Флаг подняла расположенная в районе Моабит в центре Берлина мечеть. Демонстрация проходила перед группой людей, среди которых был и глава департамента немецкой столицы по культуре. Участники акции пришли с плакатами с надписью: "Любовь - это халяль".

Еще более отвратительно, по оценке Кадырова, проявил себя так называемый имам мечети Мо эль-Кетаб, который не только допустил акцию, но и оправдал ее. "У этого последователя иблиса", пишет Кадыров, "хватило наглости" выразить надежду, что другие исламские религиозные организации последуют его примеру.

"Эмоциям, которые меня переполняют, нет предела. Трудно найти адекватные слова. Я не могу понять, как имамы этой мечети могут называть себя мусульманами после всего случившегося. И как вообще прихожане да и вся исламская часть населения Германии оставили эту порочащую нашу религию акцию без громкой, резонансной реакции?! Вы там совсем обезумели на волне вседозволенной европейской демократии? С каким грузом вы намерены предстать перед Аллахом? Всевышний уничтожал целые народы, погрязшие в грехе мужеложства посредством стихийных бедствий. Опомнитесь, иначе будет поздно и вам придется пожинать страшные плоды от своего развратного поведения в жестоких муках", - предупредил глава Чечни.

Именно вы, обратился к мусульманам Германии Кадыров, несете в первую очередь ответственность за произошедшее в мечети.

"Почему допускаете мерзкую свистопляску в Доме Аллаха? Вы же устраиваете какие-то митинги и выражаете протест, когда что-то резонансное происходит за пределами той же Германии или Европы. Устраиваете политические митинги или голодовки. Здесь же вы самым трусливым образом прикусили языки. Если же от негодования потеряли дар речи, то уже пора прийти в себя и решительно выразить свое слово, жестко осудить инициаторов прошедшего святотатства. Именно сурово и твердо необходимо высказаться, чтобы впредь никому больше даже в голову такое свинство не приходило", - призвал Кадыров.

По его мнению, это была не безобидная акция, не "всего лишь флаг", а "попытка подмять ислам под мерзкую западную культуру разврата и сатанизма".

"Вдумайтесь только: если раньше они осторожно проводили свою политику однополых отношений, то сейчас настолько распоясались, что используют для этого наши мечети, пытаются подменить мусульманскую религию. Но этого сделать им Всевышний никогда не позволит, а вот вам пора проснуться, иначе Аллах, без всякого сомнения, разбудит вас в невыносимых адских муках", - заявил Кадыров.

Источник - eadaily.com