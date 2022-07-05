Иран предлагает ввести единую валюту в ШОС

Что думают об этом эксперты?

Учитывая укрепление валют многих стран-членов ШОС по отношению к доллару и евро в последнее время, вопрос введения единой валюты, кажется, становится все более актуальным.

Иран предложил Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ввести единую валюту для торговли ее государств-членов, об этом стало известно еще в начале июня, сегодня эксперты "Азии-Плюс" прокомментировали это предложение.

О письменном предложении Ирана сообщил министр иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.

21 сентября 2021 года предложение Ирана стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества было единогласно одобрено семью постоянными членами блока. Иран в настоящее время занимается подготовкой необходимых документов, чтобы он мог практически пользоваться преимуществами полноправного члена и расширять свое взаимодействие с другими сторонами организации.

Опыт уже есть

Учитывая укрепление валют многих стран-членов ШОС по отношению к доллару и евро в последнее время, вопрос введения единой валюты (ЕВ), кажется, становится все более актуальным.

Подобный опыт введения ЕВ был в ЕЭС и ЕС периода 1979-1998 годов, когда европейские страны постепенно решили ввести валютную единицу ЭКЮ (ECU- European Currency Unit - "европейская валютная единица").

ЭКЮ был введен в виде безналичных расчетов, но в некоторых странах валюта выпускалась и в виде символических монет, облигаций и государственных займов.

Валюта вводилась в торгово-экономический оборот долгое время, в результате 1 января 1999 года она была заменена на евро по курсу 1 евро за 1 ЭКЮ.

"В те времена у стран, которые хотели ЕВ был стабильный и приемлемый торговый баланс. Валюта ЭКЮ хоть не существовала в виде наличности, но зато ею пользовались в безналичных расчетах", – отмечает Акбар Субхонов кандидат экономических наук института экономики и демографии НАН РТ.

Может ли ШОС повторить подобный опыт?

В рамках стратегии ШОС "Один пояс-один путь" о планах по созданию ЕВ впервые лидеры государств говорили еще на встрече 2 сентября 2015 года. Тогда среди экспертов прозвучало и название (один из вариантов) валюты - UMD- united monetary division" (ОДП- объединенное денежное подразделение) на базе китайского юаня.

Но некоторые эксперты до сих пор считают, что внедрение подобной ЕВ маловероятно, потому что для этого необходимо решить ряд систематических задач.

"Для начала надо решить проблемы с единой платежной системой, единой банковской системой, улучшить работу денежных сообщений, наладить торговые и экономические балансы стран, чтобы не повторять ошибок ЕЭС, как это было со слаборазвитыми странами-членами ЕЭС. После того, как определенная денежная масса будет у стран-членов ШОС, можно будет говорить уже о ЕВ", – говорит ведущий научный сотрудник института экономики и демографии НАН РТ, кандидат экономических наук Файзулло Холбобоев.

В мире идет "валютная война"

Решив систематические задачи, реализация идеи ЕВ среди стран ШОС может стать реальностью при условии, что страны возьмут на себя определенные обязательства, потому что в двусторонних или многосторонних отношениях курс валюты играет ключевую роль.

"Среди стран существует некая "валютная война". Эта война ведется путем снижения курса своей национальной валюты. Когда такая страна намеренно снижает свой курс, она наносит урон торговым отношениям своих партнеров. Поэтому для создания ЕВ каждое государство должно взять на себя обязательства, чтобы не навредить другому партнеру. К примеру, когда курс рубля падает – Таджикистан терпит большие убытки", – сказал "Азии-Плюс" директор Института экономики и демографии НАН РТ, доктор экономических наук, профессор Шариф Рахимзода.

Он поясняет, что для этого мы должны иметь общие договоренности, но и их выполнение – сложный процесс, потому что между странами ШОС сложился неравный баланс товарооборота.

Другими словами, одна страна закупает у другой товары и услуги, но сама при этом товаров и услуг продает ей мало.

"Из-за того, что есть такой дифференциал торгового баланса, на сегодня выполнение обязательств, способствующих созданию ЕВ, представить сложно, - отмечает профессор. – Если только страны не возьмут на себя обязательства, что в случае изменения курса будут покрывать убытки друг друга".

- А как, по-вашему, какая валюта может доминировать в создании ЕВ? Рубль или юань?

- Речь уже не идет о рубле или юане! Если несколько стран объединятся и решат использовать ЕВ, то они должны будут начать, как это сделали ЕЭС с валютой ЭКЮ. Нужна именно такая валютная единица в лице, возможно, юаня, возможно, рубля или другой валюты, которая сможет повлиять на укрепление национальных валют стран-членов организации в налаживании торгового баланса.

На данном этапе ни одна страна не может отказаться от своей национальной валюты по политическим и национальным соображениям, и не может разрешить оборот и использование другой валюты у себя на внутреннем рынке, – говорит Шарифзода.

Он также отметил, что для перехода на ЕВ и для стабилизации курсов валют между странами ШОС понадобится такой торговый баланс в валютах, с помощью которого можно добиться равного курса национальных валют стран ШОС с ЕВ.

То есть, для Таджикистана 1 сомони должен стоить 1 ЕВ.

Какие альтернативные пути для введения ЕВ можно применить?

Есть несколько альтернативных вариантов, один из них - введение цифровой валюты (криптовалюты).

Тут вопрос больше политический, чем экономический, потому что для любой валюты нужен регулятор, через который необходимо соблюдать интересы всех сторон, а при таком раскладе курс или баланс цифровой валюты не сможет контролировать ни один банк, ни одна страна и никакие обстоятельства, кроме как спрос на эту цифровую валюту.

На сегодня, единственная валюта, которая служит эквивалентом существующих цифровых валют, - доллар, то есть цена и курс криптовалют оценивается в долларах США.

"Для перехода с ЭКЮ на евро, страны столкнулись с рядом политических споров и недопониманий между собой, связанных с колебанием курса. Если их опыт был связан с безналичным ЭКЮ, то ШОС может применить кардинально новый метод, введя цифровую валюту, которой ни один национальный банк и ни одна организация не станет указом.

Конечно, есть определенные риски технологического характера, но эти риски должны предвидеть и оценить технологические эксперты", – отмечает эксперт, сотрудник НАН РТ, пожелавший остаться неназванным.

Что касается цифровой валюты стран ШОС, то Китай со своим юанем пошел дальше всех - уже в следующем году Китай может предложить своим партнерам цифровой юань для транзакций, а также в качестве резервной валюты, независимой от глобальной платежной системы SWIFT, в которой правила игры определяют США.

"У Китая и России есть все пути выхода из американской долларовой гегемонии, но если этот выход выгоден России, то не выгоден Китаю. У России американских долговых облигаций на сумму около $200 млрд, а у Китая на сумму $1,2 триллиона.

Резко опустив на дно (продав американские облигации) американскую экономику из-за санкций, Россия рискует пустить на дно одновременно и значительную долю китайской экономики, потому что продажа таких облигаций сопровождается их обесцениванием, а это плохо для наших экономик", – говорит китайский финансист, заместитель начальника управления по международным торговым процессам и автор нескольких научных статей по валютным союзам, доктор Фрэнк Джао из Пекина.

Эксперт отмечает, что кроме рисков с ценными бумагами, для России и Китая важен американский потребительский рынок.

По этим причинам потребуется постепенный переход и постепенное ослабление зависимости национальных экономик от США.

БРИКС, как план "Б" для ускоренного введения ЕВ

"Мировая экономика не готова к резкой переориентации систем, потому что еще не отошла полностью от монополярной торговой системы, где США печатали деньги, а взамен получали нефть, газ, золото и прочие ресурсы.

Использовав доллар в качестве политического инструмента и давления против России, от которой в среднем зависит 15%-20% первичного сектора многих национальных экономик, тем самым США подорвали доверие многих стран к доллару", – говорит начальник отдела международных торговых отношений пакистанского института экономики и финансов, доктор Васим-ул Рахман.

Он также отмечает, что в результате мы видим резкое ослабление доллара к национальным валютам во многих странах, а в американских СМИ часто дают прогнозы о рецессии экономики США.

Для предотвращения повтора мирового финансового кризиса 2008 года, чтобы не потерять потребительские рынки и налаженную инфраструктуру, страны должны теперь прибегнуть к варианту системы ЕВ через организацию БРИКС, куда входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

23 июня 2022 года, состоялся виртуальный саммит БРИКС, где заявлялось, что организация готовится к созданию собственной резервной валюты. Базой для нее станут денежные корзины основных участников БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Совместно с партнерами по БРИКС ведется разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов. Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран "пятерки". Идет расширение географии использования российской платежной системы "Мир"", - добавил политик.

Какая из организаций в итоге все-таки может запустить ЕВ - ШОС или БРИКС? Мы попытались узнать у иранского эксперта, PhD по политической философии, доктора Исмаила Мугами.

"Будет неразумным налаживать работу стратегии "Один пояс-один путь" и возрождать Шелковый путь, но при этом пользоваться чужой валютой - долларом США. Несомненно, необходима своя ЕВ. Скорее всего ШОС все-таки запустит и цифровую и наличную ЕВ на базе китайского юаня, а его продвижением через свою банковскую систему будет заниматься Россия в основном через страны БРИКС. Образно говоря: ШОС выпускает пули, а БРИКС выполняет роль автомата", – говорит эксперт.

Такая трансформация мировой экономики, конечно же, приведет к титаническим изменениям в мировой экономике, но положительно отразится на экономиках стран-членов ШОС и БРИКС. Согласно мнению Фрэнка Джао, Васима-ул Рахмана, Исмаила Мугоми и других, есть большая доля вероятности, что новая объединенная валютная единица ШОСа и БРИКС сможет легко вытеснить доллар.

"Если Китай займется выпуском валюты, а Россия регулированием ее курса через свою систему, то будет очень справедливое и надежное разделение ответственности стран. Никто из стран не сможет использовать ЕВ, как политический инструмент для своих интересов. В таком случае, курс будет определять Россия, а выпуском и резервом валюты будет заниматься Китай. То есть Россия будет подсказывать Китаю сколько выпускать", – добавил Исмаил Мугоми.

Источник - Азия-Плюс