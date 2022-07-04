Мирзиёев: Некоторые силы пытаются дестабилизировать и расшатать ситуацию в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с обращением к соотечественникам, передает пресс-служба Мирзиёева.

"Сегодня я хотел бы обратиться ко всем людям, не безразличным к судьбе и будущему нашей родины, к миру и стабильности на нашей благодатной земле.

Каждый из нас, все граждане Узбекистана, с глубокой болью и страданием воспринимаем тревожные события в Республике Каракалпакстан.

Как известно, в эти дни в нашей стране идет важный политический процесс - общественное обсуждение изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан", - заявил президент Узбекистана.

Также президент Узбекистана добавил, что конституционные реформы направлены на дальнейшее социально-политическое и экономическое развитие страны, укрепление прав и свобод граждан.

"Несмотря на созданные условия для свободного выражения гражданами своего мнения и воли на основе демократических принципов и правовых норм, некоторые злонамеренные силы пытаются дестабилизировать и расшатать ситуацию в Узбекистане, выбрав путь агрессии и насилия под предлогом протеста против конституционных реформ.

Используя отработанные технологии распространения фейковой информации и социальные сети, деструктивные силы преследуют конкретную цель и вовлекают граждан в деятельность, нарушающую Конституцию.

Их главная цель - дестабилизировать общество, подорвать доверие к проводимой нашим государством политике созидания, подорвать территориальную целостность Узбекистана", - сказал президент.

Кроме того, президент рассказал подробности о беспорядках, которые произошли в стране 1 июля.

"Как сообщалось ранее, 1 июля 2022 года в городе Нукус группа лиц, прикрываясь лживыми лозунгами, завоевала доверие граждан, ввела их в заблуждение, не подчинилась законным требованиям властей, устроила хаос, попыталась захватить здания местных органов государственной власти.

2 июля 2022 года они продолжили деструктивные действия на центральных улицах административного центра республики, игнорируя требования о прекращении акций, направленных на нарушение общественного порядка.

Кроме того, некоторые лица, принимавшие участие в беспорядках, пытались вызвать столкновения с правоохранителями, насильственно вторгались на охраняемые территории, забрасывали здания камнями и различными предметами.

Во время марша по городу они нанесли значительный ущерб объектам инфраструктуры. Они разбили окна зданий и устроили пожары. Несколько групп попытались захватить здания нукусского городского управления внутренних дел и управления национальной гвардии с целью получения оружия.

Воспользовавшись своим численным преимуществом, эти люди напали на сотрудников правоохранительных органов, жестоко избив их и нанеся тяжелые травмы", - рассказал Мирзиёев.



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