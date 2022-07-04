На 102 году жизни скончался знаменитый советский мультипликатор Леонид Шварцман.
Об этом пишет Коммерсантъ и другие российские СМИ.
Народный художник России Леонид Аронович Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. С 1948 года работал на киностудии "Союзмультфильм". Известность получил после того, как принимал участие в создании образа Чебурашки для мультфильма "Крокодил Гена" режиссера Романа Качанова в 1969 году.
Шварцман был награжден орденом Александра Невского, медалями "За оборону Ленинграда" и "Ветеран труда". Он был лауреатом премии президента России в области литературы и искусства за вклад в развитие мультипликации.
Среди самых известных работ Леонида Шварцмана - "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Снежная королева", "Котенок по имени Гав", "Дядя Степа - милиционер", "Варежка", мультфильмы о Крокодиле Гене и Чебурашке, "38 попугаев".
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