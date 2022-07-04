В Каракалпакстане введено ЧП до 2 августа

На период действия режима ЧП на территории республики Каракалпакстан вводится комендантский час с 21:00 до 7:00.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел чрезвычайное положение на территории автономии Каракалпакстан с 3 июля по 2 августа после беспорядков. Об этом сообщил заместитель главы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.

На период действия режима ЧП на территории республики Каракалпакстан вводится комендантский час с 21:00 до 7:00.

Главой комендатуры назначен командующий Национальной гвардией Рустам Джураев.

Въезд и выезд из Каракалпакстана ограничат, все массовые мероприятия запретят. Кроме того, согласно указу президента, для поддержания режима ЧП привлекаются силы и средства Министерства обороны. Также будет усилена охрана общественного порядка, особо важных и категорированных объектов и инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность населения. Помимо этого, власти ограничат движение транспортных средств. В соответствии с новыми правилами будут проводиться личный досмотр физических лиц и проверка документов.

Президент Узбекистана посетил столицу Каракалпакстана Нукус, где встретился с депутатами Жокаргы Кенеса (парламента), представителями старшего поколения и активом автономии.

Накануне МВД Узбекистана рассказало, что в Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию страны, общественный порядок был восстановлен, с жителями ведется работа по недопустимости нарушений законодательства.

Власти автономии подчеркнули, что задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона, чтобы "таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане", по их информации, на ситуацию пытаются повлиять внешние силы.

Мирзиеев выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, позднее он был одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения. В соответствии с решением парламента всенародное обсуждение проекта продлится по 4 июля включительно, затем законопроект вынесут на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции.

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