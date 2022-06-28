США приготовили санкции для партнеров России

Государства G7 также возьмут на себя обязательства по бессрочной помощи Киеву, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления.

США планируют санкции, предусматривающие внесение в черный список, в отношении компаний, выступающих партнерами России. Поддерживающим Москву предприятиям запретят приобретать американские товары и технологии, что в том числе закроет доступ к такой стратегически важной продукции, как полупроводники, следует из заявления на сайте Белого дома.

Также американские ведомства готовят блокирующие санкции в отношении лиц, которые связаны с попытками России обойти существующие ограничения, говорится в сообщении. Вашингтон также обратится к финансовым учреждениям, чтобы они приняли участие в поисках нарушений экспортного контроля.

Объявляемые меры приурочены к проходящему в Германии саммиту лидеров стран Большой семерки - с ними и президентом Украины Владимиром Зеленским намерен встретиться президент США Джо Байден. В публикации Белого дома отмечается, что страны намерены продолжать работу по введению ограничений в отношении России. "G7 выпустит заявление в поддержку Украины, которое будет включать новые обязательства касательно санкций, чтобы добиться ужесточения наших экономических мер в отношении России", - уточняется в публикации.

Государства G7 также возьмут на себя обязательства по бессрочной помощи Киеву, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления. "Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, а также быть вместе с Украиной столько, сколько потребуется", - говорится в документе.

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