Европа начала готовиться к самой суровой зиме

Германия загоняет Европу в энергетическую ловушку

Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по "Северному потоку – 1". Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. Ирония в том, что разрешить опасную ситуацию способны только немецкие власти. Но вместо этого они обвиняют Газпром и заставляют собственную промышленность и население экономить энергию. Какими последствиями это грозит Европе?

Германия повысила до второго уровень режима предупреждения чрезвычайной ситуации с газоснабжением. Повод – сокращение поставок газа из России и стабильно высокие цены на газовом рынке. Первый уровень был введен еще в конце марта.

Второй – тревожный уровень – предполагает рост отпускных цен на газ для промышленности и населения, чтобы заставить их снизить потребление.

Максимальный третий (аварийный) уровень означает, что государство начинает в ручном режиме распределять, кому из потребителей достанется газ. Включение такого уровня возможно зимой. Это будет означать отключение от газа промышленности ради отопления населения.

Министр экономики Германии Роберт Хабек предупредил, что Германии надо готовиться к дальнейшему сокращению российских потоков газа и к возникновению кризиса, подобного кризису Lehman, но только в газовой сфере. Естественно, это сразу же усилило обеспокоенность по всему европейскому континенту. Цены на природный газ в Европе серьезно выросли – более чем на 50% с тех пор, как снизились объемы прокачки газа по "Северному потоку – 1", то есть всего за неделю.

"Риск полного отключения газа сейчас более реален, чем когда-либо прежде", – заявил глава Европейского союза по климату Франс Тиммерманс Европейскому парламенту в четверг.

"Как бы ни разрешилась ситуация с "Северным потоком – 1", Европу в любом случае ждет, вероятно, самая тяжелая зима за всю ее послевоенную историю. Цены будут максимально высокими.

Через год-два европейцы найдут альтернативные источники поставок, и зимы будут уже не такими сложными. Но всю тяжесть последствий от введения антироссийских санкций против угля, нефти, нефтепродуктов и газа европейцы прочувствуют именно в этот осенне-зимний отопительный сезон", – считает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Сокращение поставок по действующему "Северному потоку – 1" на 60% из-за канадских санкций сильно напугало Европу. И это неудивительно, ведь по этому газопроводу газ получает не только Германия, но еще две крупные экономики Европы – Италия и Франция, плюс другие страны. При этом ранее поставки газа из России уже были остановлены в пять европейских стран – в Польшу, Болгарию, Финляндию, Нидерланды и Данию. В общей сложности сокращение поставок газа из России затронуло уже 12 членов ЕС, сообщает Bloomberg.

Ирония заключается в том, что европейские страны сами роют себе яму. Пять стран, которым Газпром ранее вынужден был отключить газовый вентиль, могли бы этого легко избежать. Достаточно было согласиться на несложную новую схему расчетов за поставки газа в рублях, предложенную Россией. Большинство европейских стран, в том числе Германия, нашли возможность перейти на эту схему без каких-либо проблем. Поэтому Польша и еще четыре страны, по сути, сами приняли решение о прекращении поставок российского газа ради политических антироссийских мотивов.

А вот Франция с Италией попали под раздачу немного не по своей воле. Здесь неожиданно сыграли злую шутку немецкие власти, которым явно не хватает сильной руки Ангелы Меркель.

Немецкие политики решили политизировать ситуацию с сокращением поставок по "Северному потоку – 1". Хотя проблема здесь лежит исключительно в технической плоскости. Есть канадские санкции, которые запрещают немецкой Siemens вернуть из ремонта необходимые детали для газокомпрессорной станции. Проблему решить не так сложно, достаточно немецкой компании при поддержке немецких властей переговорить с канадским руководством и сделать исключение из санкций, а затем вернуть необходимые детали в Россию, говорил ранее Алексей Громов. Это позволит запустить "Северный поток – 1" на полную мощность в 55 млрд кубометров, как и раньше. В 2021 году эта труба прокачала в Европу объем даже больше проектной мощности – 60 млрд кубометров.

Однако власти Германии идут по другому пути: они обвиняют Россию в желании специально заморозить европейцев. Financial Times пишет, что чиновники Германии опасаются, что закрыв "Северный поток" в июле на две недели для ежегодного планового техобслуживания, Газпром не сможет качать больше газа через Украину и Польшу. Раньше Германия во время планового ремонта "Северного потока – 1" начинала получать больше газа по другим газопроводам – по украинской трубе и по польскому участку "Ямала – Европы". Но этим летом так не получится.

По газопроводу "Ямал – Европа" Газпрому запрещено качать газ в рамках ответных санкций России после того, как Польша – единственная в Европе – ввела ограничения против Газпрома и "Новатэка". Возможности украинской трубы ограничены из-за нежелания Украины прокачивать газ через компрессорную станцию "Стахановка". Поэтому транзит через Украину теперь идет лишь через одну станцию.

"Во время ремонта "Северного потока – 1" Газпром не сможет отдавать газ потребителям из хранилищ. Потому что, судя по всему, Газпром в этом году ничего не закачивал в подземные хранилища в Европе", – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В любом случае остановка поставок российского газа в Германию на две недели, пока будет ремонтироваться "Северный поток –1", неприятна, но не так страшна, как второй вариант. Плановый ремонт газопровода может выявить новые неполадки, и из-за невозможности отремонтировать необходимое оборудование газопровод может быть полностью остановлен на куда более долгий срок, чем на две недели. Надо понимать, что ремонт немецкого оборудования невозможен не по вине Газпрома, а из-за санкций Канады и нежелания Германии решить этот технический вопрос.

Греческое издание Proto Thema не скрывает, что Европа уже предполагает возможность полного перекрытия поставок российского газа. Поэтому она активно и переходит на уголь. Германия и Австрия уже заявили о том, что расконсервируют угольные станции. Многие европейские страны вводят ограничения и чрезвычайные меры, обращаются к своим жителям с просьбой экономно расходовать газ, чтобы сохранить его на зиму. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывает европейцев меньше использовать кондиционеры.

Германия вовсю готовится к кризису. Она ужесточает контроль за энергетическим рынком и запускает в работу ряд угольных электростанций. Также она предоставит 15 млрд евро для пополнения газовых хранилищ. Немецкое правительство поставило цель – нарастить запасы газа в подземных хранилищах до 90% к ноябрю (сейчас они заполнены лишь на 59%). Но Хабек не скрывает, что эта цель вряд ли будет достигнута, если поставки по "Северному потоку" будут ограничены. Также немцы хотят запустить модель газового аукциона, чтобы заставить промышленных потребителей экономить газ.

Из-за высоких цен промышленность в Европе снизила потребление газа уже на 15–20%, а в Великобритании наблюдается еще более ошеломляющее падение – в два раза (на 49%),

передает Bloomberg со ссылкой на аналитиков. Представители разных отраслей промышленности Европы предупредили, что им, скорее всего, придется закрыть заводы и сократить производство из-за слишком высоких расходов на электроэнергию. "Все крупные промышленные потребители газа, которых мы анализируем (производство химикатов, удобрений, стали, строительных материалов, бумаги и упаковки), говорят нам, что перекладывают рост цен на потребителей", – пишут западные аналитики Citi.

Это тревожный знак для европейской экономики, у которой никак не получается сдержать рост инфляции. Дорогой газ только еще больше подстегнет ее, ведь это означает рост стоимости электроэнергии. И даже открытие угольных электростанций (на что потребуется время) не поможет. При дефиците газа цены взлетают обычно и на уголь. Европейцы наблюдали это еще в 2021 году во время первого ренессанса угля.

Собственно, энергетический кризис в прошлом году на фоне рекордных цен на газ тоже вынудил европейскую промышленность, в частности производителей удобрений и металлургов, сократить потребление голубого топлива и даже полностью закрыть заводы. Очень важный момент: в прошлом году Европа и Китай получили из России 185 млрд кубометров газа, что почти на шесть миллиардов кубов больше, чем в 2020 году. Многие европейские страны нарастили закупку российского газа: например, Германия и Италия.

Это значит, что несмотря на обвинения ЕК, что якобы Газпром стал меньше продавать газа европейским потребителям, в 2021 году это, очевидно, было не так. Но энергетический кризис, который имеет совсем иные причины, в Европе все равно случился. В этом году ситуация обостряется тем, что теперь действительно снижаются физические объемы экспорта газа из России (причины указаны выше – отказ от новой схемы оплаты плюс невозможность отремонтировать немецкое газовое оборудование).

Ситуация осложняется недавней остановкой крупного завода по производству СПГ в американском Техасе. Ремонт завода продлится целых три месяца – до середины сентября.

Никуда не делась обострившаяся ценовая конкуренция европейского рынка с азиатским за сжиженный природный газ. Китай начинает оживать после ковидных ограничений – и ему тоже нужен СПГ. При этом нового СПГ на рынке так и не появилось, а его предложение, наоборот, даже снизилось.

При этом у Европы было мало времени для закачки достаточного объема газа в подземные хранилища, что происходит обычно не только весной, но и летом и осенью.

ЕС рискует в этом году снова оказаться перед началом отопительного сезона с недостаточными резервами газа в хранилищах. Ровно год назад европейцы не брали газ, потому что он стоил почти 400 долларов за тысячу кубометров, теперь его надо покупать по 1500 долларов, что крайне дорого.

"Потребление газа в Азии растет – это является проблемой для европейцев. Азия сейчас оттянет на себя какие-то объемы СПГ", – считает Игорь Юшков. При этом стоимость СПГ уже резко выросла из-за взлета цен на спотовом рынке и роста спроса со стороны Азии. Тогда как стоимость газа по газпромовским контрактам, наоборот, начинает снижаться. Потому что с июля в формуле цены будут отражаться уже весенние цены на споте, когда они как раз снизились до 1000 долларов за тысячу кубометров. Это было бы лучшее время для того, чтобы покупать больше российского газа и закачивать его в подземные хранилища. Если бы этого захотела Германия, то она сделала бы все, чтобы разрешить техническую проблему "Северного потока – 1".

Если Германия так и не решит проблему с ремонтом оборудования для "Северного потока – 1", то газопровод так и будет работать лишь на 40% мощности, а в худшем случае и вовсе прекратит качать газ из-за выхода из строя оставшегося оборудования. В самом лучшем случае Европа окажется зимой не только с незаполненными ПХГ, но и с ограниченными поставками импортного газа.

Впрочем, у Европы и Германии есть еще один путь – запустить "Северный поток – 2", который технически полностью готов к эксплуатации, и он не работает исключительно по политическим причинам. Игорь Юшков считает, что это план на "черный день", когда Европа начнет замерзать.

Источник - Взгляд