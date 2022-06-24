Число погибших при землетрясении в Афганистане выросло до 1500 человек

Число погибших при землетрясении в Афганистане возросло до 1500. Еще более 2000 пострадали, сообщает телеканал Al Jazeera
Землетрясение произошло на юго-востоке страны в среду, 22 июня. Оно длилось всего несколько минут, однако ущерб от него огромный. Несколько деревень оказались полностью разрушены, под завалами до сих пор остаются люди.
Бедствие затронуло несколько провинций. Больше всего повреждений в Пактике, Нангархар и Хосте. Только в провинции Хост разрушены 600 домов.
По всей вероятности, как считают специалисты, так много жертв из-за того, что в момент землетрясения было раннее утро. Люди еще спали и не успели покинуть свои дома.
Напомним, эпицентр подземных толчков находился недалеко от границы с Пакистаном на глубине 10 километров.
Напомним, что правительство талибов обещало выделить пострадавшим 1 млрд афгани (около $11 млн). Замминистра по чрезвычайным ситуациям мулла Шарафуддин Муслим сообщил, что семьи погибших получат от правительства по 100 тыс. афгани ($1,1 тыс.), а пострадавших - по 50 тыс. афгани ($550).
А глава "Талибана" Хайбатулла Ахундзада попросил международные структуры о помощи.
"Мы призываем международное сообщество, благотворительные и гуманитарные организации помочь населению Афганистана в связи с этой трагедией и приложить все усилия, чтобы максимально помочь скорбящим", - говорится в его заявлении.
Источник - Азия-Плюс
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