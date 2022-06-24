После встречи Бердымухамедова и Путина бипатридам в Туркменистане начали выдавать загранпаспорта

После состоявшегося 10 июня визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Москву бипатридам начали выдавать загранпаспорта, сообщило 20 июня Радио "Азатлык"

Речь идет о гражданах Туркменистана, получивших гражданство Российской Федерации после 2003 года и которым 19 лет власти страны отказывали в выдаче туркменского паспорта в связи с расторжением договора о двойном гражданстве между странами.

Сейчас Миграционная служба принимает документы на оформление загранпаспорта у тех граждан, кто получил российское гражданство с 2003 по 2015 годы.

"Тем, кто сдал документы, обещают выдать паспорт через месяц. Те, кто получает его впервые, платит 43 доллара, продлевающие платят в манатах", – сообщает корреспондент издания. По его словам, подавшие документы были удивлены "непривычной" вежливостью работников Миграционной службы.

"Обратившихся было немного, возможно большинство уехало, либо еще не знают", – отмечает корреспондент.

Двойное гражданство между Туркменистаном и Россией просуществовало в течение 10 лет и было отменено в апреле 2003 года. После расторжения договора Россия продолжила предоставлять свое гражданство туркменистанцам. Туркменское правительство отказалось выдавать документы получившим российское гражданство после 2003 года, требуя выбрать гражданство одной страны, при этом официально свои действия не комментировало.

Напомним, что в июле 2019 года ашхабадское и региональные представительства Миграционной службы Туркменистана начали прием документов на оформление загранпаспортов у бипатридов. Однако получить их смогли только некоторые категории граждан, в том числе дети и пожилые.

Между тем МИД России сообщил, что 21 июня состоялся телефонный разговор главы ведомства Сергея Лаврова с его туркменским коллегой Рашидом Мередовым, на котором они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и вопросы подготовки к Шестому Каспийскому саммиту. Туркменский МИД о переговорах не написал.

Источник - Радио "Азатлык"