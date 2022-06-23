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Как Москва отреагировала на отказ Казахстана признавать ЛНР и ДНР

Россия уважает точку зрения Казахстана на актуальные международные проблемы, в том числе украинский конфликт, и не собирается оказывать на него давление.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет Лента.ру.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме Касым-Жомарт Токаев в присутствии Владимира Путина заявил, что принцип Казахстана по непризнанию квазигосударств распространяется на Донецкую и Луганскую народные республики.

"Это один из тех ярких примеров на практике, о которых мы говорим очень много. (...) Наши подходы могут различаться, но в отличие от западных режимов, которые не терпят инакомыслия, несмотря на свою якобы приверженность демократии и плюрализму, мы уважаем наших партнеров", - прокомментировала Захарова инцидент на форуме.

По ее словам, Москва продолжит отстаивать национальную повестку, но будет искать точки соприкосновения с Нур-Султаном на основе взаимного уважения и выгоды.


URL: https://kaktus.media/462407

           

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