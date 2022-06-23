Футбольная академия "Ювентуса" откроется в Душанбе в начале июля.
В академию будут приниматься дети с 5 до 16 лет.
Футбольный клуб "Ювентус" является самым титулованным клубом в Италии и одним из лучших футбольных команд мира.
"Теперь он имеет свое официальное представительство в Таджикистане, - сообщил Равшан Бахти, руководитель академии. - Наша цель внедрить систему технико-тактического развития по методике Ювентуса".
Футбольная Академия "Ювентус" - это инновационный подход к спортивной подготовке и футбольного индивидуального развития, который затрагивает самые основные аспекты воспитания молодых спортсменов: технико-тактическое развитие (по методикам Juventus Academy), индивидуальное физическое развитие, психологическая подготовка, медицинское сопровождение и в стоимость абонемента входит страхование от несчастных случаев.Следует отметить, что молодежная сборная Таджикистана до 17 лет в 2007 и в 2019 годах участвовала на чемпионате мира среди своих сверстников. Этот факт свидетельствует о том, что у нас есть очень перспективная молодежь.
По его словам, академия является коммерческим проектом, но и выполняет социальные задачи. Например, ежегодно в каждую возрастную группу будет проводиться отбор для зачисления до 5 человек из малоимущих семей на бесплатной основе.
Тренировки для юных футболистов будут проходить на многофункциональном стадионе, который расположен в 103-м микрорайоне Душанбе, размер поля которого составляет 80х43 м.
Футбольный стадион, начиная от подготовки грунта, газона (искусственной травы) и освещения поля сделаны строго на основании технических рекомендаций ФИФА.
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