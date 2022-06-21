В Италии готовы объявить режим стихийного бедствия из-за засухи

В Италии ряд регионов готов объявить режим стихийного бедствия из-за засухи.

Об этом пишут в РИА Новости.

«Главная опасность угрожает двум северным областям Пьемонт и Ломбардия, где протекает самая полноводная река Италии По. Из-за отсутствия дождей, теплой зимы и отсутствия снега в Альпах ее уровень упал до самого низкого за последние 70 лет. Уровень реки снизился на 72%», - пишут в прессе.

В то время как в ломбардской провинции Павия река потеряла 3,7 метра глубины.

Власти Пьемонта просят власти ввести режим ЧС и статус стихийного бедствия для сельского хозяйства. Жителям области запретили мыть машины, поливать сады и перекрывать пресную воду в ночное время.

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