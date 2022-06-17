Американцы возвращаются в Афганистан. Вашингтон торопится создать новое инклюзивное правительство в Кабуле, - А.Серенко

Американцы возвращаются в Афганистан

По словам Тома Уэста, США дали время администрации талибов в Кабуле показать способность руководить Афганистаном, однако талибы этот шанс не использовали. Кадр из видео с канала United States Institute of Peace на YouTube

Соединенные Штаты готовят новый ход в афганской политической игре. По сообщениям источников в различных группах афганской политической эмиграции, до конца лета возможно проведение в Вашингтоне "большой конференции" с участием некоторых лидеров "Талибана" (организация запрещена в РФ) и наиболее влиятельных представителей антиталибского сопротивления. Целью форума должно стать примирение враждующих политических групп с перспективой создания нового инклюзивного правительства Афганистана.

О том, что Вашингтон готовит важную встречу с лидерами антиталибского сопротивления, впервые стало известно в первых числах июня. Как сообщают источники, намеки на планируемый межафганский форум в столице США прозвучали в ходе встречи спецпредставителя президента США по Афганистану Тома Уэста с представителями Высшего совета сопротивления Афганистана (ВССА) в Анкаре. В ходе этой встречи, прошедшей в самом конце мая, американский дипломат озвучил несколько важных тезисов.

Во-первых, по словам Тома Уэста, США дали время администрации талибов в Кабуле проявить себя, показать способность руководить Афганистаном. Однако талибы этот шанс не использовали, продемонстрировав отрицательный результат. Администрация "Талибана" не способна в ее нынешнем виде решать задачи управления и развития страны, обеспечивать гарантии безопасности для региона и мира.

Во-вторых, американский дипломат дал понять представителям афганского антиталибского сопротивления, что до сих пор США ограничивались лишь гуманитарным вмешательством в дела талибского Афганистана, сосредоточившись на оказании оперативной гуманитарной помощи населению этой несчастной страны. Теперь же Америка намерена сменить стратегию и готова играть более активную не только гуманитарную, но и политическую роль в Афганистане.

В-третьих, по словам источников, Том Уэст подчеркнул нежелание США принимать участие в вооруженном противостоянии талибов и оппозиции в Афганистане. Американский дипломат дал понять, что Вашингтон, безусловно, разочарован неэффективностью и слабостью правительства "Талибана", но при этом не считает, что вооруженное свержение этого правительства приведет к позитивным изменениям в Афганистане.

"В результате общения с Уэстом у афганских участников беседы сложилось впечатление, что США заинтересованы в том, чтобы оппозиционные силы оказывали разнообразное давление на талибов, подталкивая их к изменениям и к уступкам в преддверии межафганской встречи в Вашингтоне", – отмечают источники.

Помимо Анкары, Том Уэст встретился с представителями афганской общественности и оппозиционных сил в ОАЭ. Источники, знакомые с темой дубайских консультаций, сообщили, что по итогам этих и ряда иных встреч американских эмиссаров с афганскими политиками "будут отобраны кандидаты для поездки в Вашингтон, где скоро должна состояться крупная конференция, посвященная афганскому урегулированию". По словам источников, "Том Уэст не сказал прямо, что в вашингтонской встрече могут принять участие талибы, однако общий контекст выступлений американского дипломата давал основания с высокой вероятностью предполагать такую возможность".

Можно предположить, что готовящаяся американской стороной встреча афганских (талибских и оппозиционных) представителей в Вашингтоне будет приурочена к первой годовщине вывода сил США и НАТО из Афганистана и захвата власти в этой стране талибами (15 августа). И дело здесь не только в энергетике политического символизма.

Как показывает практика, большинство американских внешнеполитических жестов имеют довольно жесткую привязку к графику внутриполитических событий США. Уже в ноябре пройдут довыборы в сенат Соединенных Штатов, на которых партия президента Джозефа Байдена рискует получить далеко не самый впечатляющий результат. Одной из крупных претензий американского общественного мнения к администрации действующего президента является неудача афганского проекта США, итогом которого стал приход к власти в Кабуле террористической группировки, проводящей политику агрессивной дискриминации женщин и различных меньшинств. Очевидно, в ходе приближающейся предвыборной кампании не только многие избиратели, но и конкуренты из республиканского лагеря не преминут напомнить демократам об афганском провале команды Байдена.

В этой связи быстрый политический успех на афганском направлении приобретает для демократической администрации Белого дома важнейшее значение. Очевидно, с учетом этой задачи и начала действовать "челночная дипломатия" Тома Уэста, а также усилилась активность других американских представителей на афганском направлении. Фактический демонтаж "однопартийной" талибской диктатуры и замена ее на инклюзивное правительство, отражающее интересы всех этнических и религиозных групп афганского общества, а также обеспечивающее права афганских женщин, – это то, что можно будет успешно "продать" американским СМИ и избирателям накануне выборов в Сенат США. Осталось дело за малым – усадить за один стол в Вашингтоне талибов и их противников и убедить их заключить политическую сделку относительно общего инклюзивного правительства.

В случае успеха готовящейся вашингтонской конференции администрация Джозефа Байдена получит не только важные для нее предвыборные козыри. Реальный компромисс между талибами и их оппонентами из различных групп афганского сопротивления, достигнутый в американской столице, вновь превратит США в главного оператора "большой игры" в Афганистане. Что, несомненно, не обрадует Россию, Китай и других участников регионального политического процесса, которые за 10 месяцев, прошедших с момента ухода армии США из Афганистана, так и не смогли предложить эффективный региональный проект афганского урегулирования.

Источник - НГ