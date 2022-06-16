Кадыров рассказал о здоровье Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем у российского президента Владимира Путина.

Аудиосообщение Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава Чечни посоветовал недоброжелателям Путина, которые распространяют недостоверную информацию, закрыть рты, чтобы потом не было неловко и неудобно. Глава Чечни рассказал о недавнем телефонном разговоре с российским президентом, во время которого голос Путина был "очень бодрым" и "командным".

"Прочитал такую нелепую чушь, ерунду, что наш президент [якобы имеет проблемы со здоровьем], (...) ищут замену. Хочу вас огорчить, я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству", - заявил Кадыров.



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