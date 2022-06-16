Американцы в плену у россиян, оружие на $1 млрд от Байдена. СМИ о главном за сутки

The Telegraph: двое американских граждан попали в плен к россиянам в Украине.

"Русская служба Би-би-си", Meduza и другие издания коротко рассказали о том, что за последние сутки происходило в Украине, а также в мире - на фоне военных действий в этой стране.

Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $1 млрд. В него войдут гаубицы, боеприпасы и системы береговой обороны "Гарпун".

The Telegraph: двое американских граждан попали в плен к россиянам в Украине.

Украинский генерал назвал Крымский мост первой целью ВСУ после получения обещанного оружия с Запада.

Глава парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на мирных переговорах, озвучил среднесуточные потери ВСУ. По его словам, они оцениваются в 200-500 человек. Однако, по его словам, Украина призвала в армию около миллиона человек и может набрать еще два миллиона, что позволит компенсировать растущие потери.

IKEA сообщила о "сокращении масштаба бизнеса" в России. Сотрудников компании ждет "оптимизация", а все заводы в РФ будут проданы. Шведскими активами уже заинтересовались Hoff и АФК "Система".

"Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?" - заявил Дмитрий Медведев. "Украина была, есть и будет. Где будет Медведев через два года - вопрос", - ответили в офисе Владимира Зеленского.

Эвакуация из химкомбината "Азот" в Северодонецке, где укрываются несколько сотен мирных жителей, снова не состоялась. Россия обвинила Украину в ее срыве, украинская сторона не реагировала.

В самом городе, по данным ООН, остаются заблокированными тысячи мирных жителей. Там все меньше чистой воды, все чаще отключают свет и расцветает антисанитария.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли поделился оценкой российских потерь: с начала войны в Украине армия РФ потеряла 20-30% всей своей бронетехники.

По данным ООН, с момента начала российского вторжения в Украине были убиты по меньшей мере 4 452 мирных жителя, ранены - 5 531. Отдельно подчеркивается, что на самом деле жертв значительно больше, поскольку пока невозможно подтвердить данные о погибших в Мариуполе, Северодонецке и других городах, осажденных российскими войсками.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что глобальный рост цен на продовольствие - это следствие именно вторжения России в Украину (которая является ключевым экспортером зерна), а не санкций Запада, наложенных на Россию.







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