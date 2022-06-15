Назарбаев приезжал в Москву за гарантиями для себя и своих капиталов, - В.Панфилова

Глава Казахстана Токаев собирает "народное вече", на котором будет решаться судьба первого президента

Нурсултан Назарбаев добивался встречи с президентом РФ.Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 13 июня встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров стороны обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами и пожелали друг другу крепкого здоровья. Об этом сообщил официальный сайт экс-лидера Республики Казахстан (РК). В Москву Назарбаев прибыл накануне. По мнению экспертов, цель - заручиться поддержкой главы РФ в вопросе личных гарантий. Возможно, также обсуждался вариант переезда Назарбаева и его семьи в Россию.

Кремль о встрече Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым ничего не сообщил. Причина, видимо, в том, что Назарбаев сегодня лишь частное лицо, пенсионер, как он сам себя называет. Хотя последняя встреча двух политиков, согласно данным пресс-службы президента РФ, была в декабре 2021 года. Тогда Назарбаев принимал участие в итоговых мероприятиях СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором у него статус почетного председателя.

Нынешняя встреча тет-а-тет – первая после проведения референдума по Конституции в Казахстане. Напомним, из документа исключили положения о правовом статусе и полномочиях Назарбаева, а также ввели ограничения на число президентских сроков.

На пересмотр Конституции повлияли события января 2022 года, когда мирные митинги переросли в беспорядки, в результате которых погибло 230 человек, сотни раненых и около 300 человек арестованы по обвинению в организации и участии в акциях. Одним из требований протестующих было исключение Назарбаева и его клана из политики.

От президента Касым-Жомарта Токаева сегодня ждут полного демонтажа назарбаевского режима и привлечения к ответственности главных фигурантов 30-летнего правления в стране, а также возвращения выведенных капиталов, которых, по разным оценкам, насчитывается до 200 млрд долл.

Референдум, как сказал Токаев, открыл возможности для масштабных преобразований. "Богатства нашего государства принадлежат не определенным личностям, а всему народу. Поэтому нашей приоритетной задачей является повышение благосостояние всего населения", – сказал Токаев. Он призвал созданную межведомственную комиссию по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов "работать на результат и проявлять активность". Возглавил комиссию генеральный прокурор Берик Асылов. "Поставленные перед комиссией задачи предполагают вполне конкретный и измеримый результат", – подчеркнул президент. Он также отметил, что для возврата капитала, незаконно выведенного из страны, потребуется определенное время, связанное с соблюдением всех юридических процедур.

Впрочем, первые задержания членов семьи экс-президента в Казахстане уже начались. 13 марта арестован его племянник Кайрат Сатыбалды. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и хищении средств в особо крупном размере у телекоммуникационного монополиста страны – АО "Казахтелеком". Точная сумма похищенных денег не сообщается, но уже появилась информация о том, что он добровольно готов подарить стране 28% акций компании. В коррупции обвинили и супруга дочери первого президента Дариги Назарбаевой экс-главу QazaqGaz (бывшая компания "Казтрансгаз") Кайрата Шарипбаева. Власти пытаются договориться о добровольной передаче незаконно присвоенных им средств в сумме 2,2 млрд долл. Также расследуются дела еще в отношении 20 влиятельных лиц Казахстана из списка Форбс.

Как считает экс-премьер-министр Казахстана (1994–1997), доктор экономических наук Акежан Кажегельдин, Токаев решительно настроен на возврат незаконно выведенных средств, однако набор инструментов у него крайне ограничен. В частности, основной костяк правительства – это все те же старые кадры Назарбаева, в том числе и прокурорские работники. Но других людей у Токаева нет. Главе государства предстоит провести коррупционное расследование не только внутри страны, но и за рубежом.

В интервью казахстанскому порталу Elmedia Кажегельдин отметил, что нынешней власти следует до осени разобраться со статусом Нурсултана Назарбаева. Закон о первом президенте, который действует сегодня, должен быть отменен. "Если это состоится – это будет важным моментом. Взамен следует принять другой закон, обеспечивающий жизнедеятельность бывшего главы государства. Также следует решить, что делать с фондом первого президента. Никто не ответил на публикации в Великобритании, где прямо говорится, что через офшорные институты через этот фонд прошло около 9 млрд долл. Назарбаев должен возвратить эти деньги стране. Сам он, находясь на посту президента, никаким образом не мог их заработать. Это деньги, которые в разное время поступали из разных источников. Я знаю о том, что происходило с 1995 по 1998 год. Тогда этот фонд назывался Фондом развития Казахстана. То, что Назарбаев должен передать все документы с активами этого фонда, – однозначно. Без этого не должен решаться вопрос его статуса", – полагает Кажегельдин.

По словам политика, обществу еще предстоит разбираться с наследием и наследством Назарбаева. Его заявления в СМИ о том, что он не отвечает за действия членов своей семьи, некорректны. Напомним, что недавно Нурсултан Назарбаев дал интервью казахстанскому политологу, в котором заметил, что если кто-то из его родственников за его спиной воспользовался его именем как прикрытием для нарушения закона, то должен понести соответствующую ответственность. "Вина должна быть доказана в судебном порядке. Нельзя забывать, что каждый гражданин имеет право на законную защиту", – пояснил он и привел в пример историю со своим зятем Рахатом Алиевым, у которого сложилась "незавидная судьба".

По словам Акежана Кажегельдина, Назарбаев "саботировал расследование против Рахата Алиева, и только по одной простой причине: полное расследование преступлений Рахата Алиева и его группы привело бы к другим членам его семьи, к его старшей дочери Дариге и его внуку Нурали".

Директор Агентства этнонациональных стратегий, доктор исторических наук, профессор Александр Кобринский сказал "НГ", что можно лишь предположить, зачем Назарбаев приезжал к Путину. По его мнению, есть три возможных сюжета. Первый – личный. Он приехал попросить поддержки для себя и своей семьи. Есть версия, что некоторые члены его клана участвовали в январских событиях. Возможно, в рамках этого же сюжета он обсуждал переезд в Россию из Казахстана. Второй – общественный. Назарбаев фактически имел в Казахстане статус императора. После принятия новой Конституции он лишился многочисленных постов и влияния. В то же время он – как человек энергичный, умный, зараженный властью – хочет оставаться в центре принятия решений. Не исключено, что ему этого не хватает. Есть вероятность, что с Путиным он обсуждал какие-то должности в региональных организациях. И третий сюжет – мировой. У Назарбаева очень большой опыт посреднической деятельности. У него хорошие отношения с Турцией, арабскими странами, и в англосаксонском мире он тоже рукопожатный. Не занимая никаких формальных должностей на сегодняшний день и обладая серьезным международным авторитетом, будучи в добрых отношениях с Путиным, он идеальный посредник между Россией и заинтересованными странами или союзом стран в различных вопросах. Возможно, это конфликт в Украине. Тем более что Евросоюз не знает, как выйти из этого конфликта. А Назарбаев еще в прошлом году предлагал территорию Казахстана для переговоров президентам РФ и Украины.

Выработка дальнейших идей и шагов по развитию общества, а также вопросы государственной важности будут обсуждаться на первом заседании Национального курултая – "народного вече" 16 июня. В состав нового консультативно-совещательного органа войдут депутаты парламента, представители Ассамблеи народа Казахстана, гражданского общества и политических партий, а также эксперты и общественные деятели, сообщил госсекретарь РК Ерлан Карин.

Источник - независимая газета