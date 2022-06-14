Зеленский назвал, какие страны первыми начали поставлять оружие Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому ZDF назвал, какие страны первыми начали поставлять оружие Украине.

Издание задало вопрос: «Никто не поставляет оружие Украине в таких же масштабах, как Германия, говорит Шольц [федеральный канцлер Германии Олаф Шольц]. Это правда?».

В ответ Зеленский сказал, что Германия пришла на помощь немного позже, чем некоторые соседние страны в плане поставок оружия.

Это факт, не просто риторика, сказал он.

Первыми Украине начали помогать США, Словакия, Польша и Великобритания. Помогла и Болгария с Румынией, понятно почему так получилось. Прибалтика тоже была в числе первых, перечислил он.

«Среди этих государств Европы чуть позже были Германия и Франция, и это правда, они поддержали Украину. Они тут же заявили, что это нарушение суверенитета, и политически тут же поддержали. Но тогда, в начале войны, нам не нужна была политика, нам нужна была помощь. Затем пришли другие государства, и слава Богу, они помогают. Что касается объема поставленного оружия, то я не готов подтвердить только что сделанное вами заявление. Честно говоря, я не уверен в цифрах», - сказал Зеленский.

CentralAsia