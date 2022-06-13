Если Россия примет соответствующее решение, многие атомные электростанции в США будут вынуждены остановить работу.
Если Россия прекратит поставки обогащенного урана американским энергетическим компаниям, в США могут возникнуть последствия для работы реакторов, пишут научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета в статье для издания The Hill.
"Это может привести к остановке реакторов. А если учитывать, что атомная энергетика составляет более 20 процентов генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции", — говорится в публикации.
Авторы напоминают, что многие реакторы, работающие в США и Евросоюзе, произведены Россией, которая поставляет для них комплектующие, и если конфликт между Москвой и Западом продолжится, то многие атомные электростанции будут вынуждены остановить работу. В статье отмечается, что в этом случае в регионах может не хватить мощностей для потребительского спроса.
По мнению журналистов, чтобы выйти из этой ситуации, нужно возобновить работу конверсионного завода в США, которой много лет простаивал без дела, однако он не сможет работать на полную мощность без помощи правительства. Уран нужно еще обогащать, а для этого необходимо, чтобы частные компании изучили стратегии расширения производства и технологий для замены российских поставок.
После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Источник: sputnik.kg
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