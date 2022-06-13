Токаев внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты больше 10 тыс. долларов

Согласно первому указу было недопустимо вывоз из Казахстана в государства – члены ЕАЭС.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 июня подписал указ, которым внес изменения в указ от 14 марта 2022 года «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Казахстана». Документ опубликован в Казахстанской правде.
Документ дополнен пунктом, что запрет на вывоз валюты свыше 10 тыс. долларов из Казахстана не распространяется на:
- операции Нацбанка и организаций, входящих в его структуру;
- вывоз аффинированного золота, полученного после переработки иностранного сырья, ввезенного в Казахстан с территории государства, не являющегося членом ЕАЭС, и заявляемого под таможенную процедуру реэкспорта;
- вывоз аффинированного золота, полученного после переработки давальческого сырья государства, являющегося членом ЕАЭС, с последующим вывозом аффинированного золота на территорию того же государства – члена ЕАЭС;
- вывоз банками второго уровня неплатежной или негодной к обращению наличной иностранной валюты;
- иные случаи, определяемые отдельными актами правительства Казахстана.
Указ вводится в действие с 13 июня 2022 года.
Согласно первому указу было недопустимо вывоз из Казахстана в государства – члены ЕАЭС:
- наличной иностранной валюты или денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов по курсу Нацбанка на дату вывоза;
- слитков аффинированного золота массой 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, а также аффинированного золота массой свыше 100 грамм.
Источник: centralasia.media
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