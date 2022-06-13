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Назарбаев встретился с Путиным в Москве

Стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия, выразив уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов во благо процветания народов Казахстана и России.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России. Об этом сообщается на официальном сайте elbasy.kz.

В ходе дружеской встречи Назарбаев и Путин обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами. Было отмечено, что сотрудничество Казахстана и России развивается на основе равноправного диалога.

Стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия, выразив уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов во благо процветания народов Казахстана и России.

Источник: vb.kg

           

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