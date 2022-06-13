Назарбаев встретился с Путиным в Москве

Стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия, выразив уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов во благо процветания народов Казахстана и России.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России. Об этом сообщается на официальном сайте elbasy.kz.
В ходе дружеской встречи Назарбаев и Путин обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами. Было отмечено, что сотрудничество Казахстана и России развивается на основе равноправного диалога.
Стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия, выразив уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов во благо процветания народов Казахстана и России.
Источник: vb.kg
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