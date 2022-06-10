Казахстан обсуждает с Россией покупку «дочки» Сбербанка

Она уточнила, что ЕБРР может докапитализировать банк.

Правительство Казахстана в лице национального управляющего холдинга «Байтерек» обсуждает с Россией сделку о покупке «дочки» Сбербанка в республике, сообщила глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, передает «Интерфакс».

«Что касается сделки со Сбербанком, то, на самом деле, эта транзакция или эта операция обсуждается между правительством Казахстана в лице «Байтерека» (национальный управляющий холдинг) и Российской Федерацией, ЕБРР не является частью этого переговорного процесса», - сказала Рено-Бассо журналистам в кулуарах совета иностранных инвесторов.

Она уточнила, что ЕБРР может докапитализировать банк.

«Когда банк уже перейдет к «Байтереку», то есть Казахстан станет собственником этого банка, и, если возникнет необходимость какой-то капитализации дополнительной, то в этом случае наш банк может поучаствовать», - сказала Рено-Бассо.

Как сообщалось, казахстанские «дочки» ВТБ, Альфа-банка и Сбербанка в марте попали под блокирующие санкции США. В мае «дочку» Альфа-банка приобрел казахстанский банк «ЦентрКредит». Сообщалось, что ведется поиск инвесторов для «дочек» Сбербанка и ВТБ. Руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев ранее отмечал, что Сбербанк России отмечает повышенный спрос инвесторов из разных стран к казахстанскому дочернему банку.

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 мая 2022 года «дочка» Сбербанка, занимает седьмое место по объему активов среди 22 банков страны.

В целом, в американские санкционные списки также попал ряд компаний группы Сбербанка, в том числе дочерние банки на Украине, в Казахстане и Белоруссии, а также Sberbank Europe AG (ее европейские власти ранее приняли решение обанкротить).

Источник: centralasia.media