Казахстанцы проголосовали на референдуме по изменениям в Конституцию

Более 76% казахстанцев проголосовали за внесение изменений в Конституцию страны на республиканском референдуме, который прошел в воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, показанного в ходе онлайн-марафона, организованного телерадиокорпорацией "Казахстан", сообщает EurAsia Daily.

По данным опроса Института комплексных социальных исследований СОЦИС-А, за внесение изменений конституцию страны проголосовали 76,7% казахстанцев.

По данным второго экзитпола, проведенного Институтом общественного мнения по заказу телерадиокорпорации "31 канал", за поправки в конституцию проголосовали 74,8% граждан.

По данным третьего экзитпола, проведенного научно-исследовательской ассоциацией "Институт демократии" по заказу телеканала КТК, изменения в конституцию поддержали 79,4% граждан.

Всего в день голосования работали свыше 10 тыс. участков, в том числе 65 в 52 зарубежных странах. В списки для голосования включены более 11,7 млн казахстанцев при населении республики свыше 19,1 млн человек.

Изменения в основной закон считаются принятыми, если за них проголосовали более половины граждан не менее чем в 12 из 17 субъектов Казахстана (14 областей и три города республиканского значения - Нур-Султан, Алматы и Шымкент). Сообщение центральной комиссии об итогах республиканского референдума должно быть опубликовано в течение семи дней после проведения голосования. Ожидается, что предварительные данные комиссия представит 6 июня.

Показатель явки избирателей на конституционном референдуме в Казахстане к 22 часам составил 68,44%. К этому времени закрылись участки во всех 17 субъектах страны.

Основная часть поправок в Конституцию Казахстана направлена на окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Кроме того, они исключают действовавшие прежде положения о роли и привилегиях первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В частности, исключено положение о праве первого президента Казахстана избираться на пост главы государства более двух раз подряд, убран и пункт о том, что статус и полномочия первого президента Казахстана определяются Конституцией республики и конституционным законом.



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